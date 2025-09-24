Tiroteo en oficina del ICE en Dallas, 2025

Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, dejó este miércoles un muerto y al menos tres personas heridas, según informaron autoridades estadounidenses.
"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem.
Por su parte, el director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que han sido trasladadas a hospitales, sin reporte oficial de su identidad y estado de salud.
*Con información de EFE