 Tiroteo en oficina del ICE en Dallas, 2025
Internacionales

Tiroteo en oficina del ICE en Dallas: Un muerto y tres heridos

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el tiroteo dejó "múltiples heridos y víctimas".

Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Patrulla policial / FOTO: pixabay

Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, dejó este miércoles un muerto y al menos tres personas heridas, según informaron autoridades estadounidenses.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem.

Por su parte, el director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que han sido trasladadas a hospitales, sin reporte oficial de su identidad y estado de salud.

*Con información de EFE

