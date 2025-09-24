 VIDEO: Socavón se abre en Tailandia, 2025
Internacionales

VIDEO: Momento en que socavón "se traga" carretera llena de vehículos en Tailandia

Cuando el terreno se abrió, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.

Socavón en Bangkok, Tailandia, EFE
Socavón en Bangkok, Tailandia / FOTO: EFE

Un gran socavón frente a un hospital de Bangkok, capital de Tailandia, obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno, que interrumpió la electricidad, el suministro de agua potable y el tránsito en la zona, según confirmaron autoridades locales.

El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un socavón de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

"Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera", señaló la Administración de Bangkok en un comunicado.

Socavón en Bangkok, Tailandia - EFE

Impactantes imágenes

Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.

Según la cadena pública Thai PBS, un edificio policial situado cerca del hundimiento también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

El gobernador de Bangkok, Chadchart, citado por la agencia EFE, explicó en el sitio que el socavón no dejó personas lesionadas y que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

El hospital, según confirmó la Administración de Bangkok, cerró los servicios ambulatorios al menos por 48 horas tras el incidente, mientras espera operar con normalidad en las áreas de urgencias y hospitalización.

*Con información de EFE

