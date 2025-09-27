 Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4
Internacionales

Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4

El meteorólogo Alex DaSilva, experto principal de huracanes en AccuWeather, indicó que el huracán podría intensificarse rápidamente conforme se desplace hacia el noreste.

Humberto se fortalece a huracán., Redes sociales
Humberto se fortalece a huracán. / FOTO: Redes sociales

El huracán Humberto alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). El fenómeno se ubica a unos 630 kilómetros al noreste de las islas Sotavento del Norte y se convirtió en el tercer huracán de la temporada en la cuenca del Atlántico.

De acuerdo con el reporte más reciente de la NOAA, emitido a las 23:00 horas AST (21:00 horas de Guatemala), Humberto mantiene vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y avanza a una velocidad aproximada de 11 km/h. Se prevé que, en la madrugada del lunes, gire hacia el noroeste con un desplazamiento ligeramente mayor.

Oleaje y marejadas en el Caribe

Aunque el sistema no impactará directamente en tierra firme en los próximos días, expertos advirtieron que las marejadas generadas por Humberto afectarán a las Islas Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas durante este fin de semana. Dicho oleaje podría provocar corrientes de resaca y condiciones marítimas peligrosas.

El meteorólogo Alex DaSilva, experto principal de huracanes en AccuWeather, indicó que el huracán podría intensificarse rápidamente conforme se desplace hacia el noreste.

Se pronostica que este huracán pasará entre Bermudas y la costa este de Estados Unidos la próxima semana. Humberto podría traer vientos racheados y varios centímetros de lluvia a Bermudas", señaló.

¿Habrá efectos en Guatemala?

Ante la preocupación de posibles repercusiones en Centroamérica, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el huracán no generará impactos en Guatemala. La institución confirmó que el sistema no representa peligro para el territorio nacional, por lo que no emitió recomendaciones.

Con Humberto, la temporada de huracanes en el Atlántico sigue activa y en vigilancia constante por parte de autoridades meteorológicas internacionales, que no descartan la formación de nuevos sistemas en las próximas semanas.

