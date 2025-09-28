 Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertos
Internacionales

Mitin político termina en estampida mortal.

Vijay llegó 6 horas tarde a su evento polìtico donde murieron 40 personas., X @me_ganesh14
Vijay llegó 6 horas tarde a su evento polìtico donde murieron 40 personas. / FOTO: X @me_ganesh14

Un mitin político en Karur, Tamil Nadu, India, convocado por el actor y político Joseph Vijay Chandrasekhar, conocido como Vijay, terminó en tragedia este domingo, luego de que una estampida humana dejara un saldo de 40 personas muertas. Los fallecidos fueron aplastados y asfixiados al quedar atrapados entre la multitud que asistió al evento proselitista.

El incidente ocurrió cuando Vijay, fundador del partido Tamilaga Vettri Kazhagam y aspirante a un cargo público en las próximas elecciones estatales, daba su discurso. Las altas temperaturas y la gran cantidad de personas concentradas en el lugar provocaron desmayos, incluso entre niños, lo que desató el pánico entre los asistentes.

El evento estaba planeado para recibir a unas 10,000 personas, pero llegaron entre 30,000 y 35,000 seguidores, según medios locales. Además, el actor llegó casi seis horas tarde, lo que generó molestia y tensión en la multitud. Al momento de su discurso, algunos asistentes se abalanzaron sobre el escenario y rompieron las barricadas, iniciando la estampida.

Testigos indicaron que el caos se intensificó cuando Vijay comenzó a lanzar botellas de agua desde su vehículo de campaña para asistir a los afectados. R. Rajendaran, abogado que presenció el hecho, explicó a una agencia noticias que cuando el vehículo de Vijay comenzó a moverse, cientos de personas lo siguieron, lo que provocó el desbordamiento y la estampida.

Actor se pronuncia 

El equipo del actor aseguró que el incidente podría tratarse de una conspiración en contra de su campaña y pidió a las autoridades investigar lo sucedido. Ante la tragedia, Joseph Vijay Chandrasekhar anunció que envió indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a través de X, señalando:

El lamentable incidente ocurrido durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste. Mis condolencias están con las familias que perdieron a sus seres queridos. Les deseo fuerza en este momento difícil. Rezo por una pronta recuperación para todos los heridos".

Las autoridades locales y los equipos de emergencia enfrentaron dificultades para trasladar a los heridos debido a la gran cantidad de personas desmayadas y atrapadas, mientras los peritos trabajan en el lugar para esclarecer los detalles de la tragedia.

