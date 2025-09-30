 Embajador de Sudáfrica en Francia es hallado muerto
Embajador de Sudáfrica en Francia es hallado muerto; ¿Qué se sabe?

Medios franceses aseguraron que el embajador estaba desaparecido desde el lunes y que murió al caer del vigésimo segundo piso de un hotel.

Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Sirena de patrulla / FOTO:

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue hallado muerto este martes en París, informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación del país austral, al precisar que la Policía francesa investiga las circunstancias del suceso.

En un comunicado, ese departamento anunció "con profundo pesar el prematuro fallecimiento" de Mthethwa, de 58 años, quien fue exministro de Policía y de Deportes, Artes y Cultura.

Investigan muerte de embajador

"Las autoridades francesas están investigando las circunstancias de su prematura muerte. El Gobierno de Sudáfrica expresa sus más sinceras condolencias a la familia del embajador Mthethwa, así como a sus amigos y colegas en este período de inmenso dolor. Le sobreviven su esposa e hijos", indicó la nota oficial.

En el comunicado, el ministro sudafricano, de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, afirmó que "su fallecimiento no sOlo representa una pérdida nacional, sino que también es muy sentido en la comunidad diplomática internacional".

El Gobierno sudafricano no facilitó más detalles sobre el deceso, pero medios franceses aseguraron que el embajador estaba desaparecido desde este lunes por la tarde y murió al caer del vigésimo segundo piso del hotel Hyatt, en la zona de Porte Maillot en París.

*Con información de EFE

