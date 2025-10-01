 Casa Blanca advierte despidos por cierre de Gobierno
Internacionales

Casa Blanca advierte despidos "inminentes" por cierre de Gobierno

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a los demócratas del cierre.

Compartir:
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, EFE
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca / FOTO: EFE

La Casa Blanca aseguró que "son inminentes" los despidos de trabajadores públicos derivados del cierre del Gobierno federal iniciado este miércoles por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

"Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno", dijo en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que responsabilizó a los demócratas del cierre. Al ser preguntada por una fecha y un volumen aproximado de despidos, Leavitt dijo que no podía brindar de momento más detalles.

Por su parte, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, dijo en una llamada con periodistas que la medida podría adoptarse en "dos días".

En línea con el deseo del Gobierno Trump de adelgazar la administración, la Oficina de Gestión y Presupuesto ya envió un memorando hace días ordenando a las distintas agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para activar despidos si la paralización federal se prolonga.

Despidos, suspensiones e incertidumbre

El Senado tumbó este mismo miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del Gobierno.

La Administración de Trump ha acusado a los demócratas, que para apoyar en el Senado un presupuesto que reabra el Gobierno exigen incrementar partidas y subsidios en sanidad, de querer ofrecer atención sanitaria gratuita a "inmigrantes ilegales".

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750 mil empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo con motivo del cierre.

A su vez, algo más de 1,5 millones de funcionarios, incluyendo fuerzas de seguridad o controladores aéreos, continúan trabajando, aunque no percibirán sus salarios hasta que se resuelva la paralización administrativa.

*Con información de EFE

En Portada

Motorista afectado por lluvias: La llanta me estaba patinando y la corriente crecía mást
Nacionales

Motorista afectado por lluvias: "La llanta me estaba patinando y la corriente crecía más"

08:04 AM, Oct 01
Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlánt
Deportes

Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlán

09:41 AM, Oct 01
Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13t
Nacionales

Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13

09:25 AM, Oct 01
Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiarest
Farándula

Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiares

08:14 AM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos