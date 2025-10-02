 Aviones chocan en aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York
Internacionales

VIDEO: Dos aviones chocan en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

A pesar de los daños sufridos por los aviones, ningún pasajero resultó herido durante la colisión, según informó la aerolínea.

Dos aviones chocan en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Captura de pantalla de la red social X
Dos aviones chocan en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Dos aviones de Delta chocaron la noche del miércoles en la pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, EE. UU. La aerolínea calificó el choque de "baja velocidad" y confirmó que el incidente dejó un herido y causó daños en una cabina y la rotura de parte de un ala.

Las dos aeronaves implicadas en el accidente eran aviones CRJ-900, operados por la aerolínea regional Endeavor Air, según un comunicado de Delta.

El vuelo 5047 acababa de llegar de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el ala del vuelo 5155, que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, impactó contra el morro de su aeronave.

En las imágenes publicadas en las redes sociales se puede ver como uno de los parabrisas del avión quedó completamente destrozado.

Pasajeros ilesos

A pesar de los daños sufridos por los aviones, ningún pasajero resultó herido durante la colisión, según informó la aerolínea.

"Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido", explicó en un video grabado desde su asiento momentos después del impacto el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

Delta anotó en un comunicado que colaborará con las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido.

*Con información de EFE

