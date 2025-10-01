 Embajada de EE. UU. anuncia interrupción de publicaciones en redes por cierre de gobierno
Nacionales

Embajada de EE. UU. anuncia interrupción de publicaciones en redes por cierre de gobierno

La falta de acuerdos para un presupuesto antes de la fecha límite fijada ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE.UU.

Compartir:
Embajada-de-los-Estados-Unidos-en-Guatemala-enero-2023.jpg,
Embajada-de-los-Estados-Unidos-en-Guatemala-enero-2023.jpg / FOTO:

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, anunció este miércoles 1 de octubre, la limitación de publicaciones en redes sociales por la interrupción de asignaciones presupuestarias.

"Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras plataformas de redes sociales no se actualizarán con regularidad hasta reanudar operaciones, excepto para dar a conocer información urgente o de seguridad.", indicó la Embajada estadounidense. 

La Embajada aclaró que los servicios para ciudadanos estadounidenses, incluidos los servicios programados de pasaportes y los servicios consulares para trámite de visas, siguen funcionando con normalidad, según lo permita la situación.

Falta de acuerdo 

La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE.UU. que por el momento afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.

Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.

Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump, algo que los conservadores solo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas.

Cuarto cierre gubernamental con Trump, que ya afrontó el más largo de la historia en 2018

Por el momento, el cierre afecta a servicios no esenciales y comenzó pasada la medianoche.

Vía EFE

En Portada

Conductor afectado por correntada recibe nueva motocicletat
Nacionales

Conductor afectado por correntada recibe nueva motocicleta

05:00 PM, Oct 01
PSG vence al Barcelona con un gol agónico de Gonçalo Ramost
Deportes

PSG vence al Barcelona con un gol agónico de Gonçalo Ramos

02:58 PM, Oct 01
Motorista embestido en zona 9 pierde la piernat
Nacionales

Motorista embestido en zona 9 pierde la pierna

03:23 PM, Oct 01
Murió Jane Goodall, experta mundial en chimpancés, a los 91 añost
Internacionales

Murió Jane Goodall, experta mundial en chimpancés, a los 91 años

02:44 PM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridLiga NacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos