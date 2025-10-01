Embajada de EE. UU. anuncia interrupción de publicaciones en redes por cierre de gobierno

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, anunció este miércoles 1 de octubre, la limitación de publicaciones en redes sociales por la interrupción de asignaciones presupuestarias.
"Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras plataformas de redes sociales no se actualizarán con regularidad hasta reanudar operaciones, excepto para dar a conocer información urgente o de seguridad.", indicó la Embajada estadounidense.
La Embajada aclaró que los servicios para ciudadanos estadounidenses, incluidos los servicios programados de pasaportes y los servicios consulares para trámite de visas, siguen funcionando con normalidad, según lo permita la situación.
Falta de acuerdo
La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE.UU. que por el momento afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.
Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.
Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.
Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.
Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump, algo que los conservadores solo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas.
Vía EFE