 Israel intercepta el último barco de Flotilla Sumud
Internacionales

Israel intercepta el último barco de Flotilla Sumud que navegaba hacia Gaza

El Marinette, con bandera polaca y seis tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión por una avería, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves.

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel, EFE
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel / FOTO: EFE

El último barco de la Global Sumud Flotilla, con destino a Gaza, que quedaba navegando en el Mediterráneo (el Marinette), fue interceptado este viernes, confirmó la organización.

Desde la noche del miércoles, Israel ha interceptado más de cuarenta barcos y detenido a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados este viernes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

El Marinette, con bandera polaca y seis tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión por una avería, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la operación del Ejército israelí contra la flotilla, en aguas internacionales.

Las imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí en torno a las 10:29 horas (locales) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

El comité de la flotilla denunció la interceptación ilegal de 42 barcos en total de la misión que trasportaban ayuda humanitaria y voluntarios para "romper el asedio ilegal de Israel a Gaza".

"Nuestra determinación de enfrentar las atrocidades de Israel y apoyar al pueblo palestino permanece inquebrantable", declaró la expedición marítima tras el operativo.

Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla, compuesta por decenas de barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta el momento con cientos de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades.

Otra misión, llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, continúa su travesía hasta Gaza y navegaba con nueve barcos este viernes a la altura de la isla de Creta, según su página de rastreo.

*Con información de EFE

