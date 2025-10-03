Trump da ultimátum a Hamás para aceptar su plan para Gaza

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este viernes que Hamás tenía hasta el domingo a las 18:00 horas de Washington para aceptar el plan de paz que su gobierno propuso para la Franja de Gaza, y había advertido que, de no hacerlo, "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.
Trump presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico, Tony Blair.
"Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las 18:00 horas de Washington. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás", escribió Trump en la red Truth Social.
El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamás "están rodeados y atrapados militarmente", esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.
Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamás a que "abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza".
Agregó, sin embargo, que Hamás tiene "una última oportunidad" para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido aceptado ya por "las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio".
El acuerdo, que según dijo traerá la paz a la región después de 3 mil años, también "PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS". Les exigió por tanto que acepten el plan y que "LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA".
Hamás acepta liberar a rehenes
El grupo Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz para Gaza.
La organización dijo haber tomado esa decisión "tras un estudio exhaustivo" y "con el fin de lograr el cese de las hostilidades".
Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a "todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos", "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio". Mostró igualmente la voluntad de iniciar "negociaciones inmediatas a través de los mediadores" para discutir los detalles del plan.
El grupo también dijo renovar "su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".
Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos "inherentes" del pueblo palestino "está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes".
"Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad", concluyó su nota.
*Con información de EFE