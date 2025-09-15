 Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera
Internacionales

Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera

Las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, se dieron en una rueda de prensa en la que estuvo presente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Rubio y Netanyahu tuvieron un encuentro previo a realizar una reuda de prensa., Gobierno de Israel / EFE
Rubio y Netanyahu tuvieron un encuentro previo a realizar una reuda de prensa. / FOTO: Gobierno de Israel / EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera acabar la guerra y dar paso a un "futuro mejor para la gente de Gaza".

"Hamás puede rendirse esta noche, si quisiera. Deponer las armas. El problema es que son un grupo terrorista, un grupo bárbaro cuya misión declarada es la destrucción del Estado judío. Así que no contamos con que eso suceda", dijo Rubio, quien insistió en que Hamás, a quienes se refirió como "animales", debe dejar de existir.

Rubio, que no hizo ninguna referencia a las decenas de miles de civiles palestinos muertos en Gaza o la crisis humanitaria que afecta al enclave, dijo que EE. UU. mantiene "vigentes" los mismos objetivos que antes: eliminar a Hamás y el regreso de los 48 rehenes, tanto vivos como fallecidos.

Acusan a Hamás de usar a civiles como escudo

Además, culpó a Hamás de mantener a los dos millones de gazatíes como "escudos humanos", e insinuó que para acabar con los islamistas puede ser necesaria una última "operación militar concisa", en lo que podría ser una alusión a la esperada toma militar israelí de la ciudad de Gaza.

"Eliminarlos podría requerir, en última instancia, una operación militar concisa. Debemos recordar con quién estamos tratando: un grupo de personas que han dedicado sus vidas a la violencia y la barbarie. Y cuando nos enfrentamos a esa dura realidad, por mucho que deseemos que haya una forma pacífica y diplomática (...) también tenemos que estar preparados para la posibilidad de que eso no suceda", dijo Rubio.

Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministros

Cerca de 1.6 millones de habitantes en Gaza padecen hambre, mientras las autoridades de Israel bloquean la entrada de ayuda humanitaria.

