 Países se retiran del discurso de Netanyahu en la ONU
Internacionales

VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONU

En el momento en que el primer ministro de Israel tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

Discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU, EFE
Discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU / FOTO: EFE

Decenas de delegados de varios países se pusieron de pie y se retiraron, en modo de protesta, en el momento en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dirigía su discurso en la Asamblea General de la ONU.

En el momento en que Netanyahu tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía. Se desconoce si había habido una concertación previa entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta, que sumó a cerca de un centenar de delegados.

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos, reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes, habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Estos últimos aplaudieron en varias ocasiones al primer ministro, entre vítores, y de algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana de alto nivel.

Foto embed
Discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU - EFE

Protestas por presencia de Netanyahu

En paralelo, en el centro de Nueva York había convocada una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en esa ciudad estadounidense.

Nueva York pasa por ser la ciudad con mayor población judía del mundo fuera de Israel, pero la guerra de Gaza ha representado una gran fractura incluso entre la población judía que tradicionalmente era aliada incondicional de Israel.

*Con información de EFE

