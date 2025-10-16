 Trump anuncia reunión con Putin para negociar fin de guerra en Ucrania
Internacionales

Trump hizo este anuncio tras mantener este jueves una llamada con Putin, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

l presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta., Foto EFE
l presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta. / FOTO: Foto EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no detalló la fecha exacta.

Será el segundo encuentro entre Trump y Putin tras el que tuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", apuntó el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Vladimir Putin y Donald Trump estrechan manos en cumbre en Alaska, en agosto de 2025 - EFE

Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

Reunión con Zelenski

El republicano recordó que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin "y de mucho más". "Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", expresó.

De acuerdo con Trump, la llamada fue "muy productiva" y Putin lo felicitó "por el gran logro de paz en Oriente Medio", en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", subrayó.

Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, aseguró el republicano.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".   

*Con información de EFE

