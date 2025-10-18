 León XIV defiende matrimonio cristiano frente a modelos de uniones "pasajeras y egoístas"
El papa animó a los esposos cristianos a "perseverar con valentía" en su vocación, poniendo a Cristo en el centro de sus decisiones.

El papa Leon XIV durante el jubileo de este sábado 18 de octubre en el Vaticano, EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
El papa Leon XIV durante el jubileo de este sábado 18 de octubre en el Vaticano / FOTO: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

El papa León XIV defendió este sábado el matrimonio cristiano frente a los modelos de uniones, "a menudo pasajeras y egoístas" que, advirtió, se presentan hoy a los jóvenes y que pueden hacer que el modelo de familia parezca "pasado de moda y aburrido".

Entre las vocaciones a las que hombres y mujeres son llamados por Dios, el matrimonio es de las más nobles y elevadas", afirmó el pontífice en un mensaje dirigido al obispo de Séez (Francia), con motivo del 10.º aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Zélie Martin, padres de Santa Teresa de Jesús.

En estos tiempos turbios y desorientados, donde tantos contramodelos falsos de uniones - menudo pasajeras, individualistas y egoístas- se presentan a los jóvenes con frutos amargos y decepcionantes, la familia tal como el Creador la ha querido puede parecer pasada de moda y aburrida", advirtió León XIV.

Como respuesta a esa percepción, el papa propuso el ejemplo de Louis y Zélie Martin como "un modelo luminoso y entusiasta para las almas generosas que han optado por este camino" y recordó que la pareja fue el primer matrimonio canonizado como tal.

"Pareja ejemplar" 

León XIV los describió como "pareja ejemplar" y ejemplo para quienes se comprometen "en este camino de fidelidad y fecundidad".

He aquí, pues, el modelo de pareja que la Santa Iglesia presenta a los jóvenes que desean -tal vez con vacilación- lanzarse en tan bella aventura: modelo de fidelidad y atención al otro, modelo de fervor y perseverancia en la fe, de educación cristiana de los hijos, de generosidad en el ejercicio de la caridad y de la justicia social; modelo también de confianza en la prueba... ", añadió.

En este sentido subrayó que los padres de la santa carmelita vivieron su fe "en lo ordinario de la vida de cada día", y los describió como parte de la "inmensa multitud de santos de la puerta de al lado", término que usaba el fallecido papa Francisco.

Finalmente, el papa animó a los esposos cristianos a "perseverar con valentía" en su vocación, poniendo a Cristo en el centro de sus decisiones y mostrando a sus hijos "el amor y la ternura sin límites" de Dios.

Formo así el deseo de que este aniversario sea una ocasión para dar a conocer mejor la vida y los méritos de estos esposos y padres incomparables, para que las familias, tan queridas al corazón de Diospero también a veces tan frágiles y puestas a prueba, puedan encontrar en ellos, en toda circunstancia, el apoyo y las gracias necesarias para continuar el camino", afirmó.

