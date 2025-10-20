 Honduras vigila una onda tropical y extiende alertas en once departamentos por las lluvias
Internacionales

Honduras vigila una onda tropical y extiende alertas en once departamentos por las lluvias

El fenómeno continúa desplazándose hacia el mar Caribe Central, el sistema muestra signos de "desarrollo lento" y podría organizarse en tormenta tropical.

Compartir:
Alerta por lluvias, Foto Gobierno Honduras
Alerta por lluvias / FOTO: Foto Gobierno Honduras

Las autoridades de Honduras mantienen este lunes 20 de octubre vigilancia permanente sobre una onda tropical en el Caribe y decidieron extender la alerta roja (emergencia), la amarilla (vigilancia) y la verde (prevención) en 11 de los 18 departamentos debido a las lluvias.

El fenómeno se localiza a unos 650 kilómetros al oeste del arco de las Antillas Menores y continúa desplazándose hacia el mar Caribe Central a aproximadamente 25 kilómetros por hora, indicó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras.

Aunque por ahora no presenta "circulación cerrada", el sistema muestra signos de "desarrollo lento" y podría organizarse en tormenta tropical si las condiciones ambientales se mantienen favorables y su velocidad disminuye durante los próximos dos días.

Los modelos meteorológicos proyectan que para mediados de semana el sistema podría encontrarse a unos 1.000 kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios, este de Honduras.

Hasta ese momento la trayectoria presenta incertidumbre, especialmente después del miércoles; sin embargo, la mayoría de los modelos aumentan la probabilidad de un desplazamiento hacia el norte, entre la Isla de la Española (Haití y República Dominicana) y Cuba, aunque un número menor de escenarios aún contempla una aproximación hacia Centroamérica.

La institución hondureña mantiene "vigilancia permanente" sobre el sistema y enfatizó que, por el momento, existe un 70 % de probabilidad de formación en los próximos dos días, pero el pronóstico aumenta en un 90 % en los próximos siete días.

Ante las lluvias, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales decidió mantener la alerta roja, vigente desde las 12:00 hora local (18:00 GMT) por 24 horas más, afecta al Distrito Central, integrado por Tegucigalpa y Comayagüela.

La alerta amarilla cubre los departamentos de La Paz y Francisco Morazán (centro); Intibucá, Lempira y Ocotepeque (occidente); y Valle y Choluteca (sur). Además, se mantiene en ocho municipios de los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida, en el norte y la región caribeña, por las fuertes precipitaciones.

Las autoridades de Protección Civil también mantienen la alerta verde en los departamentos Copán y Santa Bárbara (occidente), El Paraíso (este) y Comayagua (centro).

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) explicó que el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio, junto con la convergencia de vientos y humedad procedentes del Caribe y del Pacífico, favorecerá lluvias y chubascos débiles a moderados y de carácter disperso, con mayores acumulados previstos en las zonas sur, suroccidente y oriente del país.

Desde finales de septiembre al menos 16 personas han fallecido, la mayoría por sumersión, y dos están desaparecidas debido a las lluvias, según cifras oficiales.

Las precipitaciones han afectado a casi 35.000 personas en Honduras, donde se registran 3.774 viviendas dañadas, 88 totalmente destruidas y 90 comunidades permanecen incomunicadas.

Avión de carga se sale de la pista en el Aeropuerto de Hong Kong

Dos trabajadores mueren tras accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong

Vía EFE

En Portada

Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025

06:10 PM, Oct 20
Guatemala se queda con el bronce del futplaya de los Centroamericanos t
Deportes

Guatemala se queda con el bronce del futplaya de los Centroamericanos

02:17 PM, Oct 20
Habilitan tres carriles en km. 24 de carretera a El Salvadort
Nacionales

Habilitan tres carriles en km. 24 de carretera a El Salvador

04:59 PM, Oct 20
Honduras vigila una onda tropical y extiende alertas en once departamentos por las lluviast
Internacionales

Honduras vigila una onda tropical y extiende alertas en once departamentos por las lluvias

05:55 PM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos