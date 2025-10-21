Las 8 Joyas Imperiales Robadas del Louvre: Un Atraco de Película

En un asalto rápido y que raya con uno de película, el Museo del Louvre en París fue víctima de un robo el pasado domingo, 19 de octubre de 2025, en el cual se sustrajeron ocho valiosas joyas imperiales en solo siete minutos. Este incidente marca el primer robo en el emblemático museo desde 1998 y ha encendido alarmas sobre la seguridad en las instituciones culturales de Francia.
Detalles del robo
El atraco se llevó a cabo a las 9:30 de la mañana, durante el horario de apertura al público. Los delincuentes, que llevaban los rostros cubiertos, utilizaron motosierras pequeñas para romper las vitrinas de la Galería de Apolo, donde se encuentran algunas de las piezas más preciadas de la colección de joyas de la corona francesa. Según informes, los ladrones escaparon rápidamente en motocicletas de alta cilindrada.
Entre las piezas robadas destaca el collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, esposa de Napoleón. Este collar, que cuenta con 32 esmeraldas y más de 1.100 diamantes, tiene un valor excepcional. También desaparecieron valiosos artículos de un conjunto de zafiros del siglo XIX, que incluye una tiara, un collar y un pendiente pertenecientes a las reinas María Amelia y Hortensia. Así lo describe el sitio web del Louvre, que señala que el collar contiene ocho zafiros de Ceilán y 631 diamantes.
Otro impacto significativo del robo recae sobre las joyas de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Entre las piezas sustraídas se encuentran una tiara con 212 perlas, 1.998 diamantes redondos y 992 diamantes en talla rosa, además de un lazo decorativo y un broche relicario del siglo XIX, ambos cubiertos de piedras preciosas. A pesar de esta pérdida, los delincuentes no lograron llevarse la corona de Eugenia, que fue hallada cerca de la escena del crimen, aparentemente abandonada durante su fuga.
Investigaciones y reacciones
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó a los ladrones como "experimentados" y sugirió la posibilidad de que se trate de una banda internacional implicada en delitos similares. En respuesta a este grave incidente, la fiscalía de París ha iniciado una investigación por robo organizado y conspiración criminal, con la colaboración de una unidad especializada en el tráfico ilegal de bienes culturales.
El presidente Emmanuel Macron manifestó su compromiso al prometer que "los autores serán llevados ante la justicia" y que las obras robadas serán recuperadas. A pesar de las esperanzas de las autoridades, expertos en el ámbito advierten que el botín podría ser difícil de comercializar debido a su naturaleza única y el reconocimiento público de estas piezas. El presidente de la casa de subastas Drouot, Alexandre Giquello, comentó que los delincuentes suelen optar por joyas, ya que son más fáciles de desmontar y vender de manera discreta en comparación con las obras de arte, que son más fáciles de identificar.
El daño no es solo económico, ya que algunas de las joyas tienen un valor de subasta que supera los 30 millones de dólares. Este robo representa un ataque simbólico a la imagen cultural de Francia. "Lo que es seguro es que hemos fallado", reconoció el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en una entrevista reciente. Él admitió que el incidente proyecta "una imagen muy negativa" del país.
Este evento ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los museos franceses, especialmente tras el robo de valiosas piezas de oro en el Museo de Historia Natural y porcelana en Limoges, ambos ocurridos apenas un mes antes del asalto en el Louvre. La inquietud persiste sobre si los museos son objetivos fáciles para los delincuentes, un problema que las autoridades deberán abordar con urgencia.