 Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4
Internacionales

Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4 que podría fortalecerse camino a Jamaica

Se esperan hasta mediados de la próxima semana "catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, ambos con riesgo para la vida".

Fotografía de la lluvia durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, EFE/ Orlando Barría
Fotografía de la lluvia durante el paso del huracán Melissa por el Caribe / FOTO: EFE/ Orlando Barría

Melissa continúa su movimiento por el Caribe como un potente huracán de categoría 4, con pronósticos de un rápido fortalecimiento de camino a Jamaica, en alerta junto a porciones de la Española por fuertes lluvias e inundaciones repentinas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston (Jamaica) y a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo (Cuba), con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

Melissa avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.

 Se esperan "catastróficas inundaciones"

Hasta mediados de la semana próxima se esperan "catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, ambos con peligro para la vida", en Jamaica, actualmente bajo alerta de huracán, y porciones del sur de Haití y República Dominicana, que continúan bajo vigilancia por fuertes lluvias.

Los meteorólogos esperan que el ciclón se mueva hoy lentamente hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles.

Melissa podría descargar hasta un total de 380 a 760 milímetros de lluvia, con posibilidades de más de 1.000 milímetros en localidades del sur de la Española y Jamaica hasta el miércoles, y entre 152 y 304 milímetros en el sureste cubano, según el NHC, que advierte sobre fuertes precipitaciones adicionales a lo largo de la semana.

La tormenta ya causó al menos tres muertos en Haití y dejó a millones de personas sin agua potable en la República Dominicana, donde la tormenta también ha provocado el desplazamiento de cientos de personas.

Las autoridades de Jamaica han advertido a la población sobre el peligro que se avecina, insistiendo en que la "furia" de Melissa golpeará a toda la isla.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.

