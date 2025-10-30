 Huracán Melissa se acerca a Bermudas
Internacionales

Huracán Melissa, de categoría 2, se acerca a Bermudas

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas.

Ojo del huracán Melissa, EFE
Ojo del huracán Melissa / FOTO: EFE

El huracán Melissa, de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

A las 08:00 horas (locales), el centro de Melissa se encontraba a unos 980 kilómetros (605 millas) al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros (295 millas) al noreste de las Bahamas centrales, desplazándose hacia el nornoreste a 33 kilómetros por hora (21 millas).

Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (105 millas), con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.

Los vientos huracanados se extienden hasta 95 kilómetros (60 millas) desde su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan 315 kilómetros (195 millas).

Aviso de huracán

El NHC mantiene un aviso de huracán para Bermudas, donde se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen más tarde hoy y que los vientos huracanados azoten la isla durante la noche.

Las lluvias asociadas al sistema podrían dejar hasta 25 milímetros (una pulgada) de acumulación en Bermudas, mientras que en el sureste de las Bahamas los acumulados totales podrían alcanzar hasta 250 milímetros (10 pulgadas) y en el sur de República Dominicana y Haití hasta 1 metro (40 pulgadas), aunque el riesgo de inundaciones comienza a disminuir en esas zonas.

*Con información de EFE

