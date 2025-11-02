 Ataque de EE. UU. a una narcolancha deja tres muertos
Ataque estadounidense a presunta narcolancha en el Caribe., Redes sociales.
Ataque estadounidense a presunta narcolancha en el Caribe. / FOTO: Redes sociales.

Un ataque militar perpetrado por fuerzas de Estados Unidos dejó al menos tres personas muertas el sábado, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Según el comunicado, la embarcación atacada era una "narcoterrorista" que operaba en aguas internacionales, y su destrucción forma parte de una ofensiva más amplia que Washington sostiene tiene por objetivo frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

El ataque se suma a una serie de más de 15 operaciones similares realizadas en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas, en las que han perdido la vida al menos 65 personas, de acuerdo con autoridades estadounidenses y medios de comunicación. Las fuerzas armadas norteamericanas han desplegado barcos y aviones de combate, incluyendo bases desde Puerto Rico, para intensificar la persecución de embarcaciones sospechosas de traficar estupefacientes.

Hegseth aseguró que la lancha atacada, como todas las demás, era conocida por su inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos. En su mensaje publicado en la plataforma X, añadió que tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales. El secretario difundió además un vídeo en el que se aprecia el impacto y la explosión de la nave, aunque parte de las imágenes aparecen difuminadas, lo cual dificulta confirmar cuántas personas había a bordo exactamente.

Ofensiva genera fuertes críticas

La ofensiva ha generado fuertes críticas en la región. Naciones Unidas exigió a Washington poner fin a los ataques, calificando las acciones como asesinatos en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional. En paralelo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusó a EE. UU. de usar la lucha contra las drogas como pretexto para imponer un cambio de régimen en Caracas.

La operación marca un punto de tensión creciente entre Estados Unidos y los países de la región, que ven con alarma las operaciones militares en aguas abiertas y demandan transparencia sobre las pruebas que justifican este tipo de acciones.

