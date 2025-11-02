 Incendio en una tienda de México deja 22 muertos
Internacionales

Incendio en una tienda de México deja 22 muertos y decenas de heridos

Entre las víctimas se encuentran al menos ocho menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar.

Fotografía aérea de bomberos controlando un incendio en una tienda comercial este sábado, en la ciudad de Hermosillo en Sonora (México), EFE/Daniel Sánchez
Fotografía aérea de bomberos controlando un incendio en una tienda comercial este sábado, en la ciudad de Hermosillo en Sonora (México) / FOTO: EFE/Daniel Sánchez

Al menos 22 personas murieron y decenas resultaron gravemente heridas el sábado tras un incendio registrado en una tienda Waldo’s ubicada en el Centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora, México, informaron fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

De acuerdo con un reporte preliminar de autoridades locales, entre las víctimas se encuentran al menos ocho menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar.

Expresan condolencias 

En redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que su administración brindará apoyo integral a los afectados.

Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos", señaló el mandatario.

Los equipos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil continúan en el lugar, que permanece acordonado mientras se realizan las investigaciones sobre las causas del siniestro.

De forma preliminar, se reportaron también al menos 12 personas lesionadas, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital del ISSSTE, una a la Clínica 14 del IMSS, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado.

