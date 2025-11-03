Terremoto de 6.3 en Afganistán, 3 de noviembre de 2025

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este lunes 3 de noviembre de 2025 el norte de Afganistán, golpeando a la población mientras dormía y dejando al menos 15 muertos y más de 300 personas heridas.
"Desgraciadamente, debido al terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan, alrededor de 320 personas han resultado heridas y más de 15 han fallecido", declaró Sharafat Zaman Amer a EFE. "Estas cifras son preliminares y los equipos médicos de salud pública ya han llegado a las zonas afectadas", añadió Amer.
El terremoto ocurrió a las 01:00 de la madrugada del lunes (hora local), con su epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El terremoto se sintió con fuerza en Kabul, y en varias provincias del norte y noreste del país, incluidas Balkh, Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan.
Evalúan daños
Las autoridades talibanes indicaron que los equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas remotas, y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones.
El vicesecretario de prensa del gobierno, Hamdullah Fitrat, anunció que se han difundido los números de contacto de los cuerpos militares para emergencias.
Afganistán está situado sobre una zona de colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. La fragilidad de las infraestructuras y las construcciones de adobe en las zonas rurales multiplican la letalidad de los terremotos.
*Con información de EFE