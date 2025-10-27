 VIDEOS: Momento del terremoto de 6.1 en Turquía
Internacionales

VIDEOS: Graban momento del terremoto de 6.1 en Turquía

De momento no hay reportes de víctimas, aunque el terremoto sí habría dañado edificios.

Compartir:
Terremoto en Turquía, Captura de pantalla de la red social X
Terremoto en Turquía / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este lunes 27 de octubre el oeste de Turquía, sin que por el momento se hayan detectado víctimas, si bien hay constancia de algunos edificios derruidos.

El terremoto tuvo lugar a las 22:48 horas (locales) en la provincia de Balikesir, con epicentro en el municipio de Sindirgi, informó el servicio de emergencias turco AFAD.

"Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos", informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X.

Daños por terremoto

La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio derruido, fachadas con elementos dañados y algún coche alcanzado por cascotes en Sindirgi, aunque sin aclarar si hay heridos.

El terremoto se pudo sentir también en Estambul, situado a unos 200 kilómetros más al noreste, y en otras provincias vecinas.

Sindirgi, un municipio de 32 mil habitantes, fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6,1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

Además, el 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5,4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.

*Con información de EFE

En Portada

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Rooseveltt
Nacionales

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Roosevelt

09:24 AM, Oct 27
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala

10:33 AM, Oct 27
Guatemala expondrá ante la OEA graves amenazas a su democraciat
Nacionales

Guatemala expondrá ante la OEA "graves amenazas" a su democracia

07:46 AM, Oct 27
Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemalat
Farándula

Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemala

08:50 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Juegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos