 VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familia
Internacionales

VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familia

Testigos del operativo acusaron a los agentes de haber provocado la crisis del hombre, luego de que le arrebataran de los brazos a su hijo de tres años.

Compartir:
Hombre sufre convulsiones durante arresto de su familia por agentes de ICE en Massachusetts., Captura de pantalla video X.
Hombre sufre convulsiones durante arresto de su familia por agentes de ICE en Massachusetts. / FOTO: Captura de pantalla video X.

En las últimas horas se ha viralizado un video que muestra el momento en que un hombre sufre una convulsión mientras su familia es arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. En las imágenes se observa a varios uniformados sometiendo a un hombre mientras una mujer y un bebé lloran dentro de un vehículo.

Testigos del operativo acusaron a los agentes de haber provocado la crisis del hombre, identificado como Carlos Zapata Rivera, luego de que le arrebataran de los brazos a su hijo de tres años. En el video, el menor rompe en llanto mientras los oficiales realizan el arresto.

ICE se pronuncia 

Según informó ICE en un comunicado, la acción estaba dirigida contra Juliana Milena Ojeda Montoya, originaria de Ecuador, quien era buscada por presuntamente haber agredido con un arma peligrosa a una compañera de trabajo, a quien habría apuñalado y lanzado un contenedor de basura.

Durante la detención, Ojeda Montoya se habría resistido al arresto, lo que generó tensión en el lugar. "Los agitadores intentaron impedir el operativo y la policía de Fitchburg acudió para brindar apoyo en el control de la multitud", detalló la institución.

ICE también señaló que Ojeda Montoya se negó a entregar a su esposo a las autoridades. "Ella se negó hasta que su esposo fingió tener un problema médico", asegura el informe, aunque los testigos sostienen que el hombre realmente sufrió una convulsión durante el incidente.

El video ha generado indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionan el uso de fuerza por parte de los agentes y la manera en que actuaron ante la presencia de menores de edad.

En Portada

Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidast
Nacionales

Incendio en la capital deja cuatro personas fallecidas

07:04 AM, Nov 09
Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemalat
Nacionales

Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemala

08:45 AM, Nov 09
VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familiat
Internacionales

VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familia

08:47 AM, Nov 09
Andrea Álvarez vuelve a anotar con el Sevilla Femeninot
Deportes

Andrea Álvarez vuelve a anotar con el Sevilla Femenino

09:01 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos