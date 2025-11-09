VIDEO. Hombre sufre convulsiones mientras agentes de ICE arrestan a su familia

En las últimas horas se ha viralizado un video que muestra el momento en que un hombre sufre una convulsión mientras su familia es arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. En las imágenes se observa a varios uniformados sometiendo a un hombre mientras una mujer y un bebé lloran dentro de un vehículo.
Testigos del operativo acusaron a los agentes de haber provocado la crisis del hombre, identificado como Carlos Zapata Rivera, luego de que le arrebataran de los brazos a su hijo de tres años. En el video, el menor rompe en llanto mientras los oficiales realizan el arresto.
ICE se pronuncia
Según informó ICE en un comunicado, la acción estaba dirigida contra Juliana Milena Ojeda Montoya, originaria de Ecuador, quien era buscada por presuntamente haber agredido con un arma peligrosa a una compañera de trabajo, a quien habría apuñalado y lanzado un contenedor de basura.
Durante la detención, Ojeda Montoya se habría resistido al arresto, lo que generó tensión en el lugar. "Los agitadores intentaron impedir el operativo y la policía de Fitchburg acudió para brindar apoyo en el control de la multitud", detalló la institución.
ICE también señaló que Ojeda Montoya se negó a entregar a su esposo a las autoridades. "Ella se negó hasta que su esposo fingió tener un problema médico", asegura el informe, aunque los testigos sostienen que el hombre realmente sufrió una convulsión durante el incidente.
El video ha generado indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionan el uso de fuerza por parte de los agentes y la manera en que actuaron ante la presencia de menores de edad.