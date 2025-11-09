 Maduro pide a la CELAC sumar fuerzas para rechazar "en una sola voz" los "ataques" de EE. UU.
Internacionales

Maduro pide a la CELAC sumar fuerzas para rechazar "en una sola voz" los "ataques" de EE. UU.

Maduro solicitó establecer mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva que garanticen la protección de las aguas territoriales, costas y comunidades.

Compartir:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una foto de archivo, EFE/ Miguel Gutierrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una foto de archivo / FOTO: EFE/ Miguel Gutierrez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este domingo a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que rechace de manera categórica cualquier militarización del Caribe, en referencia al despliegue de Estados Unidos cerca del límite del país suramericano bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Hoy, frente a la amenaza bélica en el Caribe y las ejecuciones que han sido denunciadas por la ONU, estamos obligados, para preservar la paz de la región, a sumar nuestras fuerzas como países, y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestros pueblos", dijo Maduro en una carta publicada en redes sociales, a propósito de la IV Cumbre CELAC-UE que se celebra en Colombia.

El mandatario también exhortó a exigir una investigación independiente por las "ejecuciones denunciadas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU".

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha informado sobre ataques contra 20 embarcaciones en el Caribe supuestamente cargadas con droga, en hechos en los que han muerto más de 66 personas, a las que han vinculado a organizaciones criminales.

Maduro hace llamado 

Maduro solicitó establecer mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva que garanticen la protección de las aguas territoriales, costas y comunidades.

Hermanos y hermanas, la memoria histórica y la evidencia nos obligan a una respuesta unida", subrayó.

Igualmente, sostuvo que la comunidad internacional debe exigir responsabilidades, que cesen los ataques y "se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin excepciones".

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han aumentado en los últimos meses tras el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el mar Caribe, cerca de la frontera marítima del país suramericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro ha denunciado que esta presencia militar en el Caribe es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer una autoridad "títere" con la que EE.UU. pueda "apoderarse" de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

En Portada

Policía realiza nueva incursión en El Gallitot
Nacionales

Policía realiza nueva incursión en El Gallito

03:41 PM, Nov 09
Deportivo Mixco vence al líder Municipal y acorta distanciat
Deportes

Deportivo Mixco vence al líder Municipal y acorta distancia

05:02 PM, Nov 09
Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámidest
Internacionales

Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

10:57 AM, Nov 09
Ángela Aguilar confirma cuándo será la boda religiosa con Nodalt
Farándula

Ángela Aguilar confirma cuándo será la boda religiosa con Nodal

12:06 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos