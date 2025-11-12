 Venezuela: EE. UU. declaró "la guerra" al "planeta entero"
Venezuela afirma que EE. UU. declaró "la guerra" al "planeta entero"

"Tenemos que estar listos en momentos de lucha no armada, pero si toca pasar a la lucha armada estar preparados", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Captura de pantalla de Instagram
Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela / FOTO: Captura de pantalla de Instagram

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que EE. UU. decidió declarar "la guerra" al "planeta entero", en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera como un intento para sacarlo del poder.

"Hay un contexto internacional donde EE. UU. decidió declararle la guerra no a Venezuela, al planeta entero. (...) Y Venezuela tiene que estar preparada", manifestó la vicepresidenta venezolana en un acto de conformación de comités bolivarianos de base, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez dijo que el "extremismo fascista", como suele llamar a la oposición, quiere entregar los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo y gas, a EE. UU., pero, añadió, frente a eso hay un "pueblo organizado".

"Tenemos que estar listos en momentos de lucha no armada, pero si toca pasar a la lucha armada estar preparados", instó la vicepresidenta.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela - Captura de pantalla de Instagram

Comandos de defensa integral

Este martes, Maduro ordenó crear los comandos de defensa integral, que agruparán a ciudadanos, militares y funcionarios públicos, para "estar preparados" en caso de una "lucha armada", en un escenario marcado por la "amenaza" que, según el mandatario, representa la movilización militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela.

Además, el Gobierno venezolano anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales", además de sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como "amenazas imperiales".

Desde agosto, EE. UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" e imponer en Venezuela una autoridad "títere" con la que Washington pueda "apoderarse" de sus recursos naturales.

Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegó a Latinoamérica este martes.

*Con información de EFE

