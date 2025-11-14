 Autobús atropella a personas en Estocolmo, 2025
Internacionales

Autobús atropella a personas en Estocolmo: Varios muertos y heridos

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, aunque la Policía no cree, de momento, que se trate de un acto de terrorismo.

Compartir:
Autobús atropella a personas en Estocolmo, EFE
Autobús atropella a personas en Estocolmo / FOTO: EFE

Tragedia en Estocolmo. Varias personas murieron y otras más resultaron heridas al ser atropelladas por un autobús en el centro de la capital de Suecia, informó la Policía local, que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, aunque la Policía no cree, de momento, que se trate de un acto de terrorismo, según informó la televisión pública SVT.

Otros medios, como el digital Expressen, apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial.

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

Foto embed
Autobús atropella a personas en Estocolmo - EFE

Zona acordonada

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo.

Técnicos de la policía han acudido a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades.

*Con información de EFE

En Portada

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la aficiónt
Deportes

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

09:52 AM, Nov 14
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos