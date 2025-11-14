Autobús atropella a personas en Estocolmo, 2025

Tragedia en Estocolmo. Varias personas murieron y otras más resultaron heridas al ser atropelladas por un autobús en el centro de la capital de Suecia, informó la Policía local, que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas.
El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, aunque la Policía no cree, de momento, que se trate de un acto de terrorismo, según informó la televisión pública SVT.
Otros medios, como el digital Expressen, apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.
"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial.
Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.
Zona acordonada
De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo.
Técnicos de la policía han acudido a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades.
*Con información de EFE