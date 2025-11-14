Sheinbaum descarta intervención militar de EE. UU. en México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que una intervención militar de EE. UU. en México "queda descartada" y destacó el "entendimiento" entre ambas naciones en temas de seguridad, lo que "garantiza la soberanía y la integralidad" mexicana, tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
"Lo que hemos estado planteando (...) Que cualquier intervención de EE. UU. queda descartada, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México", señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
La mandataria mexicana comentó así las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en las que señaló que Washington no contempla una acción unilateral en territorio mexicano.
Para Claudia Sheinbaum, esta posición del jefe de la diplomacia estadounidense confirma el "entendimiento" entre EE. UU. y México en materia de seguridad, a la vez que garantiza la "soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación".
Asimismo, la Jefa de Estado mexicana cargó contra la visión "muy poco patriota" de quienes piden acciones militares de EE. UU. en México, una muestra de "intervencionismo, buscando la injerencia exterior".
Áreas de "preocupación"
Antes de su participación en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá, el secretario Rubio rechazó la presencia de fuerzas militares en México o emprender "acciones unilaterales" en el país vecino contra el narcotráfico sin que las autoridades del país lo pidan.
No obstante, el Secretario de Estado insistió en que "en México hay zonas del país que, francamente, están dirigidas y gobernadas por estos carteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso las fuerzas nacionales", lo que supone "una preocupación en todo el hemisferio".
*Con información de EFE