 EE. UU. y Ecuador cierran un acuerdo de tercer país seguro
EE. UU. y Ecuador cierran un acuerdo de tercer país seguro

El acuerdo busca garantizar "el traslado digno, seguro y oportuno desde EE. UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país".

Migrantes guatemaltecos retornados llegaron por vía aérea procedentes de EE. UU., Omar Solís/Emisoras Unidas
Migrantes guatemaltecos retornados llegaron por vía aérea procedentes de EE. UU. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los gobiernos de EE. UU. y Ecuador cerraron un acuerdo para establecer un mecanismo de tercer país seguro que permitirá el "traslado digno" de personas solicitantes de asilo en la nación norteamericana al país andino, donde aguardarán la resolución de sus peticiones.

El acuerdo busca garantizar "el traslado digno, seguro y oportuno desde EE. UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en EE. UU. que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior", especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés).

Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos por parte de los firmantes. "La ejecución del presente Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada Parte", especifica el texto.

En septiembre pasado, fuentes del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que negociaban un pacto de este tipo, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE. UU.

Foto embed
Retornados Tlaxcala Mexico Enero 2024 /

Según el documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas entre ambas naciones en julio pasado, Quito se compromete "a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE. UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva" sobre sus casos.

El contenido del pacto, programado para ser publicado oficialmente en el Registro Federal estadounidense el próximo 17 de noviembre, también especifica el compromiso de Ecuador con el establecimiento de un procedimiento para definir el estatus de las personas transferidas que abandonen su petición de asilo o no la tramiten.

"Procedimientos operativos"

Tanto EE. UU. como Ecuador acordaron la elaboración de "procedimientos operativos" en un "instrumento posterior" que incluya "criterios claros" de elegibilidad de aquellos solicitantes de asilo a trasladar, además de la asistencia bilateral necesaria para la implementación del pacto.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en septiembre en Quito con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Entonces, Sommerfeld indicó que este convenio respondería solamente a "personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia" y que estén en buen estado de salud.

El presidente Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países.

El Gobierno del ahora expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.

*Con información de EFE

