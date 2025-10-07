 VIDEO. Ecuador denuncia presunto intento de asesinato al presidente Noboa
Internacionales

VIDEO. Ecuador denuncia presunto intento de asesinato al presidente Noboa

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial.

Compartir:
otografía tomada de la cuenta oficial @Presidencia_Ec en la red social X donde se ve al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saludando a algunas personas luego que la caravana donde se desplazaba a un evento fuera atacada por manifestantes. , Foto EFE
otografía tomada de la cuenta oficial @Presidencia_Ec en la red social X donde se ve al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saludando a algunas personas luego que la caravana donde se desplazaba a un evento fuera atacada por manifestantes. / FOTO: Foto EFE

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció este martes que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes.

Manzano explicó que Noboa estaba llegando a una actividad organizada en el municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar, cuando "aparecieron 500 personas" y "estuvieron lanzando piedras". "También hay signos de bala en el carro del presidente", añadió.

El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto, y posteriormente, dijo la ministra, ha seguido cumpliendo su agenda "con normalidad". Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a "quedar en la impunidad".

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial.

Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señalaron que el vehículo en el que iba el presidente "está en análisis de Criminalística".

La titular de Ambiente y Energía señaló también que las fuerzas de seguridad pudieron detener a cinco personas que estaban en las manifestaciones y que serán denunciadas por el delito de terrorismo.

"Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice: 'Sí a la paz, sí al trabajo', y esta clase de manifestaciones que no son pacíficas, no son las que nosotros necesitamos en un momento de progreso y desarrollo", mencionó.

El ataque denunciado se registra durante el decimosexto día de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande de país, después de que Noboa eliminó el subsidio al diésel.

Sin embargo, Manzano dijo que sabían que "las comunidades indígenas ancestrales no están involucradas en esto", sino que se trataba de "ciertas células criminales" que estaban "provocando estos actos de terrorismo".

Protestas

Por su parte, la Conaie denunció en su cuenta de la red social X una "brutal acción policial y militar" contra "el pueblo movilizado" durante la llegada de Noboa a El Tambo, y señaló que "cinco compañeros" habían sido "detenidos de forma arbitraria".

El detonante de las protestas indígenas fue la eliminación, el pasado 12 de septiembre, del subsidio al diésel, que elevó de 1,80 a 2,80 el precio del galón (3,78 litros) de ese combustible.

Los indígenas exigen que se restituya el subsidio, pero también que se baje el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 12 %. Además, han incorporado a su discurso la negativa al referéndum previsto para el próximo 16 de noviembre en el que se preguntará sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Hasta el momento hay un indígena fallecido por disparos presuntamente de militares, así como más de un centenar de heridos y otros tantos detenidos, de ellos una veintena en prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo por parte de la Fiscalía.

El Gobierno ha señalado que no retrocederá en su decisión, ya que el subsidio nunca benefició a los más pobres sino al contrabando y a la minería ilegal, y que las protestas ya han adquirido un trasfondo político.

Este martes nueve carreteras permanecían cerradas en tres provincias del país, la mayoría en la norteña Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones indígenas.

Huracán Priscilla mantendrá lluvias en noroeste de México

Priscilla podría intensificarse a categoría 3 durante la tarde de este martes y se irá debilitando entre el miércoles y el jueves hasta convertirse de nuevo en tormenta tropical.

Vía EFE

En Portada

Gobierno anuncia acciones legales para impedir que el decreto 7-2025 entre en vigenciat
Nacionales

Gobierno anuncia acciones legales para impedir que el decreto 7-2025 entre en vigencia

07:48 PM, Oct 07
Diario Militar: Fiscalía pide clausurar caso provisionalmente a favor de cuatro militarest
Nacionales

Diario Militar: Fiscalía pide clausurar caso provisionalmente a favor de cuatro militares

09:45 PM, Oct 07
VIDEO. Ecuador denuncia presunto intento de asesinato al presidente Noboa t
Internacionales

VIDEO. Ecuador denuncia presunto intento de asesinato al presidente Noboa

09:21 PM, Oct 07
Mixco busca recuperar el liderato durante visita a Achuapat
Deportes

Mixco busca recuperar el liderato durante visita a Achuapa

05:46 PM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalLiga NacionalReal MadridSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos