Capturan a 'Lico Valdez', narcotraficante buscado por EEUU

Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este vienes, 14 de noviembre, la captura de Adelfo Federico Valdez Santos también conocido como "Lico Valdez", un presunto narcotraficante que es requerido por la justicia de los Estados Unidos de América.
El Ministerio Público (MP) informó que, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, coordinó la aprehensión con fines de extradición de esta persona, quien deberá ser puesta en su momento a disposición de la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas.
Según detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, el individuo es señalado de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla ilegalmente a los Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica, que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
"El capturado fue identificado como miembro de la organización, desde el 2009 hasta abril 2024, fue responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala, Honduras y otras partes", indicó la referida oficina.
Reciente detención de extraditable
El sábado último, los agentes de la SGAIA capturaron a Pedro Pablo Oliva Catalán, de 35 años, pedido en extradición también por una corte de Texas (EE.UU.) por delitos de narcotráfico.
Según la Policía, Oliva, alias 'Quib' o 'Cowboy', fue detenido durante un operativo en la aldea San Diego, del municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.
Oliva Catalán es acusado por la justicia estadounidense de haber pertenecido a una organización de narcotráfico entre 2017 y agosto de 2024, y de ser responsable de "transportar, dirigir y administrar" una porción de las actividades del tráfico de cocaína del grupo en Guatemala y otros países.
Según los registros oficiales, Valdez Santos se convirtió en el presunto narcotraficante número 18 detenido este año para ser entregado en extradición a Estados Unidos.
La cifra total de extraditables capturados este año en Guatemala suma 31, aunque 13 de ellos son por otros delitos.