Balacera en encendido de Árbol de Navidad

Un evento familiar terminó en tragedia la noche del viernes en Concord, Carolina del Norte, Estados Unidos (EE. UU.), luego de que un tiroteo interrumpiera la ceremonia anual de encendido del árbol de Navidad. El incidente dejó al menos cuatro personas heridas por arma de fuego, según informó el Departamento de Policía de Concord.
Las autoridades detallaron que tres de las víctimas se encuentran en estado crítico, mientras que la cuarta presenta una condición estable. Todas fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica. Al momento del ataque, elementos del Departamento de Policía de Concord, bomberos locales, personal del condado de Cabarrus y servicios de emergencia ya se encontraban en el área y respondieron de inmediato.
El tiroteo ocurrió poco antes de las 19:30 horas en Union Street S, cerca de la intersección con Corban Avenue, donde cientos de personas se habían reunido para participar en la tradicional celebración navideña. Debido a los hechos violentos, las autoridades decidieron cancelar el evento y pidieron a los asistentes desalojar la zona de manera ordenada. Asimismo, recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las investigaciones.
Caso permanece bajo investigación
La policía indicó que el caso permanece bajo investigación activa. Agentes están revisando múltiples grabaciones de video y recabando testimonios de testigos presenciales. De acuerdo con los primeros reportes, una persona armada abrió fuego en medio de la multitud y posteriormente escapó del lugar. Las autoridades continúan con un operativo de búsqueda y esperan que el sospechoso pueda ser identificado y detenido en las próximas horas.
El tiroteo ha generado preocupación entre los residentes de Concord, quienes lamentan que un evento tradicional y familiar se haya visto empañado por la violencia. Las autoridades locales reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en actividades públicas durante la temporada navideña.