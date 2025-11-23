 Tribunal rechaza deportación rápida de migrantes
Internacionales

Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump

El tribunal concluyó que el método para elegir a las personas sujetas a expulsión podría no ser constitucionalmente adecuado.

Compartir:
Fotografía de archivo de un grupo de personas al protestar contra las detenciones y deportaciones de la Administración Trump, frente a las escalinatas de la Biblioteca Pública de Nueva York (NY, EE, UU
Fotografía de archivo de un grupo de personas al protestar contra las detenciones y deportaciones de la Administración Trump, frente a las escalinatas de la Biblioteca Pública de Nueva York (NY, EE / FOTO: UU

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este sábado dejar vía libre a que el Gobierno estadounidense pueda reanudar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, al dar la razón a un fallo de una corte inferior que había bloqueado las políticas de la Administración Trump.

El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia denegó por votación dividida (2-1) la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que esperaba poder seguir realizando las deportaciones aceleradas mientras apelaba el fallo de la corte de primera instancia.

En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tenga éxito en demostrar que su sistema de elegibilidad para los migrantes indocumentados que desea deportar de forma rápida sea constitucionalmente adecuado.

Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación", señaló el documento.

Orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb

La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas del presidente estadounidense, Donald Trump, al opinar que "prioriza la rapidez" y "llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado".

La magistrada bloqueó temporalmente este tipo de deportaciones por violar el debido proceso, al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no han estado previamente sujetas a una deportación rápida.

En enero, Trump restableció la "expulsión inmediata" de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

En Portada

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía segurot
Nacionales

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía seguro

07:18 AM, Nov 23
Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gazat
Internacionales

Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza

07:28 AM, Nov 23
Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebast
Deportes

Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebas

07:42 AM, Nov 23
A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su bodat
Farándula

A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su boda

08:12 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos