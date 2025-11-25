 Supremo declara firme sentencia de cárcel contra Bolsonaro
Internacionales

Supremo declara firme sentencia de 27 años de cárcel contra Bolsonaro

Bolsonaro está detenido en régimen de prisión preventiva en la sede de la Policía en Brasilia desde el sábado, cuando fue arrestado por haber tratado de dañar la tobillera electrónica que usaba.

Le colocan tobillera electrónica al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, EFE
Le colocan tobillera electrónica al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro / FOTO: EFE

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo.

La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes, después de unos primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.

La decisión fue anunciada cuatro días después de que Bolsonaro, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fue trasladado a dependencias de la Policía Federal, tras haber intentado dañar una tobillera electrónica mediante la cual se controlaban sus movimientos.

El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros dos de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. Se trata del diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos meses huyó a EE. UU., y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años.

"Alucinaciones"

Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo, ante un juez, que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera una eventual fuga.

El exmandatario atribuyó ese episodio a una "paranoia" y unas "alucinaciones" causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

Foto embed
Jair Bolsonaro cumple condena de cárcel - EFE

Bolsonaro, de 70 años, tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones "humanitarias".

Comienza a cumplir pena en sede de la Policía

El inicio del cumplimiento de la condena fue ordenado después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes.

La defensa presentó unos primeros recursos, pero fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala del Tribunal Supremo, responsable del proceso.

El líder de la ultraderecha estaba en prisión domiciliaria desde el pasado agosto por incumplir diversas medidas cautelares que le habían sido impuestas en el curso del proceso.

*Con información de EFE

