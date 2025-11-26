 Impactantes videos del incendio en Hong Kong que dejó más de 30 muertos
Internacionales

Impactantes videos del incendio en Hong Kong que dejó más de 30 muertos

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Incendio de varios bloques de viviendas en Hong Kong, EFE
Incendio de varios bloques de viviendas en Hong Kong / FOTO: EFE

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, como consecuencia de un incendio que empieza a estar "gradualmente bajo control", dijo Lee en una comparecencia de prensa.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong también detalló que se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio.

También se están utilizando drones en las tareas de extinción del fuego, que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que cuenta con 1 mil 984 viviendas y alberga a unos 4 mil residentes.

Foto embed
Incendio de varios bloques de viviendas en Hong Kong - EFE

Además de visitar a los heridos hospitalizados y a la familia de un bombero que ha fallecido, Lee detalló que ocho albergues temporales dan refugio a alrededor de 900 residentes afectados por el incendio en Wang Fuk Court.

El complejo residencial se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros) que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Andamios de bambú

El incendio comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos. Inicialmente fue clasificado como alarma de nivel 1, pero el fuego escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 horas (locales).

El diario hongkonés también cita al director del servicio de bomberos de la urbe semiautónoma, Andy Yeung Yan-ki, quien señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico.

Según expuso el jefe de los bomberos de Hong Kong, ese material provocó que el fuego se extendiera de forma más rápida entre los bloques e incendiaria apartamentos residenciales a través de los pasillos.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo.

*Con información de EFE

