Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula

Durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025 se produjo un incendio estructural en una vivienda ubicada en la zona 2 del municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala. Bomberos Voluntarios informaron que el siniestro ocurrió en la 1ª avenida y 5ª calle de la referida zona y que fue reportado por vecinos.
"Los propietarios del inmueble fueron atendidos por alteración nerviosa", describieron los apagafuegos en sus redes sociales, tras relatar que combatieron las llamas desde distintos puntos, para controlar el fuego.
En imágenes, los rescatistas mostraron cómo ingresaron a la estructura afectada por el incendio; los expertos entraron vistiendo trajes especiales, cascos negros, chaqueta, pantalón, guantes, botas especiales y tanques de oxígeno. Los bomberos también portaban lentes especiales para la protección de los ojos y tras varios minutos, lograron controlar las llamas y liquidar el siniestro.
Los rescatistas no especificaron detalles acerca de personas heridas, tampoco cuantificaron el número de galones de agua usados para apagar el siniestro. Los dueños del inmueble tampoco dieron detalles acerca del monto económico de las pérdidas materiales.