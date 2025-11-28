 EE.UU. recortará los beneficios fiscales para migrantes y elevará la revisión de las remesas
El mandatario avisó que interrumpirá de forma permanente la migración "de todos los países del tercer mundo" después del tiroteo del miércoles.

La medida excluirá a inmigrantes indocumentados y a "otros extranjeros que no califiquen" de las porciones reembolsables de créditos fiscales., Foto EFE
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este viernes 28 de noviembre que el Gobierno recortará los beneficios fiscales para los indocumentados y elevará la revisión de las remesas tras la orden del presidente, Donald Trump, de frenar la inmigración "de todos los países del tercer mundo".

"Bajo la orden de @POTUS (el presidente de Estados Unidos) @realDonaldTrump, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos", escribió Bessent al compartir el anuncio de Trump sobre migración en X.

La medida excluirá a inmigrantes indocumentados y a "otros extranjeros que no califiquen" de las porciones reembolsables de créditos fiscales como el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de "oportunidad americana" y el crédito por aportaciones a cuenta de ahorro.

En la publicación de Trump que replicó Bessent, el presidente sostuvo que un migrante que gana 30.000 dólares al año con su tarjeta de residente, o 'green card', recibe "aproximadamente" 50.000 dólares anuales en beneficios para su familia.

El mandatario avisó que interrumpirá de forma permanente la migración "de todos los países del tercer mundo" después del tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.

Bajo esta misma lógica, el secretario del Tesoro compartió una alerta que emitió la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) este viernes sobre las transferencias transfronterizas de fondos, como las remesas, que sumaron más de 72.000 millones de dólares enviados desde EE.UU. en 2024.

"Aunque la vasta mayoría de las remesas desde Estados Unidos son legítimas y pueden proveer apoyo financiero esencial a familiares en el extranjero, FinCEN ha advertido antes de que actores malignos han usado transferencias transfronterizas de pocos dólares para facilitar o cometer financiamiento terrorista", consideró el aviso.

La alerta de FinCEN pide a los negocios de envío de dinero que sean "vigilantes" para detectar y reportar "actividad sospechosa" sobre las transferencias de los inmigrantes indocumentados al citar riesgos de lavado de dinero y narcotráfico.

Además, recuerda que estas empresas están obligadas a reportar actividades sospechosas que involucren al menos 2.000 dólares.

"(El presidente) tiene razón, si estás aquí ilegalmente, no hay lugar para ti en nuestro sistema financiero. Es explotación que los extranjeros ilegales que usan nuestras instituciones financieras para mover sus fondos obtenidos ilícitamente, y eso terminará", concluyó Bessent.

Estrategias efectivas para utilizar el aguinaldo de manera responsable

Durante la temporada de pago de aguinaldo, se muestran diez consejos financieros vitales para optimizar el uso de este ingreso extra y evitar deudas.

Vía EFE

