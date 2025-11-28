 VIDEO: Rescatan a hombre atrapado en palmera por inundaciones en Sri Lanka
Internacionales

VIDEO: Rescatan a hombre atrapado en palmera por inundaciones en Sri Lanka

Más de 200 mil personas se han visto afectadas por las precipitaciones extremas e inundaciones asociadas a la tormenta Ditwah.

Rescatan a hombre atrapado en palmera por inundaciones en Sri Lanka, Capturas de pantalla de la red social X
Rescatan a hombre atrapado en palmera por inundaciones en Sri Lanka / FOTO: Capturas de pantalla de la red social X

El temporal de lluvias e inundaciones que azota Sri Lanka desde hace casi dos semanas ha dejado al menos 69 fallecidos y 34 desaparecidos, según los últimos datos oficiales del Centro de Gestión de Desastres (DMC) del país.

Más de 200 mil personas se han visto afectadas por las precipitaciones extremas e inundaciones asociadas a la tormenta Ditwah, que ha anegado amplias zonas del territorio y provocado deslizamientos de tierra en numerosos distritos, añadieron las autoridades.

En un mensaje difundido a los medios este viernes, el subdirector de medios del DMC, Janake Hadunpathiraja, instó a los residentes de las zonas bajas del río Kelani, que desemboca en la capital, a evacuar de inmediato hacia lugares seguros.

Advirtió de que el caudal podría alcanzar niveles sin precedentes en la historia reciente del país y calificó la situación de "alto riesgo".

Las escuelas y oficinas públicas permanecen cerradas y el tráfico ferroviario sigue suspendido.

El Departamento de Meteorología alertó de vientos muy fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, e instó a los pescadores a no salir al mar debido a las condiciones "muy adversas".

Foto embed
Inundaciones en Sri Lanka - EFE

Evacuaciones y rescates

Entre carreteras anegadas, rescates en helicóptero y comunidades enteras aisladas, los habitantes de Sri Lanka viven horas de incertidumbre ante unas inundaciones que las autoridades califican de "sin precedentes".

En redes sociales circulan videos de impactantes rescates, entre ellos uno de un hombre que había quedado atrapado tras escalar una palmera para escapar de las inundaciones.

La fuerza aérea también desplegó dos helicópteros para rescatar a los pasajeros de un autobús arrastrado por la crecida en la carretera entre Anuradhapura y Puttalam, según indicó a los medios el mariscal del aire Vasu Bandu Edirisinghe.

*Con información de EFE

