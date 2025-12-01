 Elecciones en Honduras: Asfura con ventaja sobre Nasralla
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura mantiene ventaja sobre Nasralla

Hay un clima cargado de expectación en Honduras, donde reina la calma tras el cierre de las urnas el domingo, una hora después de lo previsto dada la afluencia de electores.

Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, EFE
Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional / FOTO: EFE

Actualización de las elecciones en Honduras: El candidato presidencial, Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y por quien el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió públicamente votar, mantiene el primer lugar en el conteo provisional con el 40 % de los votos, según el último corte actualizado este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en el 55,87 % de las mesas escrutadas.

Hacia las 07:30 horas (locales), Asfura sumaba 735 mil 703 votos (40 %) frente a 731 mil 527 (39,78 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, una diferencia de apenas 0,22 puntos porcentuales que mantiene la contienda abierta.

Salvador Nasralla, del Partido Liberal - EFE

La candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene relegada al tercer lugar con 352 mil 836 votos (19,18 %).

Cinco partidos concurrieron en las elecciones generales del domingo, con cuatro candidaturas presidenciales en liza, aunque sólo el oficialista Libre, el Nacional y el Liberal llegaban con posibilidades reales de triunfo.

Los dos partidos restantes suman conjuntamente 18 mil 751 votos (1,01 %), según el órgano electoral.

Expectación en Honduras

Hay un clima cargado de expectación en Honduras, donde reina la calma tras el cierre de las urnas el domingo, una hora después de lo previsto dada la afluencia de electores.

Muchos ciudadanos siguieron desde sus hogares y desde los centros de votación la transmisión de los primeros boletines, atentos a la puja entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

Los seguidores del Partido Nacional celebran los datos iniciales que sitúan a Asfura a la cabeza, mientras los del Partido Liberal insisten en que la tendencia podría revertirse conforme avance el escrutinio.

Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional - EFE

Dirigentes y militantes de ambas fuerzas aguardan los resultados definitivos del órgano electoral, convencidos de que aún no hay un ganador claro.

De mantenerse la tendencia, Asfura, hijo de padres de origen palestino, asumiría la Presidencia bajo la bandera del Partido Nacional, formación que, según investigaciones y reportes periodísticos, acumuló un desgaste durante sus tres periodos de gobierno (2010-2022) por denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes de narcotráfico.

El candidato conservador recibió, cuando faltaban pocos días para las votaciones, el respaldo público de Trump, quien llamó al electorado hondureño a apoyarlo y prometió "mucho apoyo" para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

El vencedor de los comicios sucederá el 27 de enero de 2026 a Xiomara Castro, líder del partido Libre, cuyo coordinador generales es su esposo y principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 por promover reformas constitucionales que le ley le impedía.

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

*Con información de EFE

