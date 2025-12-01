Joven invadió jaula de leona en zoológico de Brasil

Un joven de 19 años, identificado como Gerson de Melo Machado, perdió la vida el domingo 30 de noviembre de 2025 en las instalaciones del zoológico Parque Arruda Câmara, en João Pessoa, Paraíba, Brasil, luego de ingresar al recinto de una leona y sufrir un ataque fatal.
Según los primeros reportes, el hombre escaló un muro de aproximadamente seis metros que separa a los visitantes de la zona donde habita el felino. Se apoyó en un árbol cercano y descendió lentamente, momento en el que se produjo el incidente. Las autoridades y el zoológico confirmaron que el hombre no estaba acompañado de nadie durante el suceso y que no se activó ningún protocolo de seguridad a tiempo para impedirlo.
Imágenes de cámaras de seguridad y de visitantes que estaban presentes muestran la escalada y el primer contacto del joven con la leona, que fue fatal. Hasta el momento, se desconoce si hubo personal o equipo de seguridad cercano que pudiera haber intervenido a tiempo.
Zoológico se pronuncia
El zoológico emitió un comunicado oficial lamentando el hecho: "Se trata de un episodio extremadamente triste para todos y manifestamos nuestra solidaridad y sentimientos con la familia del hombre, aún no identificado. Nuestras instalaciones permanecerán cerradas hasta que concluya la investigación", señaló la institución.
La leona permanece bajo observación veterinaria, según el zoológico. El centro de conservación informó que su comportamiento previo había sido tranquilo y que se evaluarán medidas para garantizar la seguridad de los animales sin recurrir a su sacrificio.
Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho. Mientras tanto, el recinto y la policía local han hecho un llamado a la población para respetar los límites de seguridad en todas las instalaciones, subrayando la importancia de mantener la distancia de los recintos de animales salvajes para evitar tragedias.