 Demócratas publican fotos inéditas de la isla de Epstein
Internacionales

Demócratas publican fotos inéditas de la isla de Epstein

En las imágenes aparecen dormitorios, baños de la mansión y una sala con una silla de dentista, con máscaras colgadas en la pared.

Fotografía publicada este miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. de una vista inédita a uno de los salones de la isla privada de Jeffrey Epstein., EFE/Demócratas de la Cámara de Representantes
Fotografía publicada este miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. de una vista inédita a uno de los salones de la isla privada de Jeffrey Epstein. / FOTO: EFE/Demócratas de la Cámara de Representantes

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.) publicaron este miércoles 3 de diciembre fotos y vídeos inéditos de la isla privada de Jeffrey Epstein, en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate. En las imágenes aparecen dormitorios, baños de la mansión y una sala con una silla de dentista, con máscaras colgadas en la pared.

También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry; y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como "poder", "engaño" o "política".

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y vídeos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.

Ley obliga a publicar documentos del caso

El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja que cumple condena en la cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.

Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

Las imágenes fueron difundidas por dirigentes demócratas. | Redes sociales

Las imágenes fueron difundidas por dirigentes demócratas. | Redes sociales

Las imágenes fueron difundidas por dirigentes demócratas. | Redes sociales

Las imágenes fueron difundidas por dirigentes demócratas. | Redes sociales

