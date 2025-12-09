 Elecciones en Honduras: Nasralla denuncia "fraude"
Internacionales

Elecciones en Honduras: Nasralla denuncia "fraude" y pide escrutinio "acta por acta"

Nasralla afirmó a periodistas que existe "un fraude monumental" en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral y en la que ha sido divulgada hasta ahora.

Compartir:
Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras, EFE
Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras / FOTO: EFE

El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes un "fraude" en Honduras y exigió un escrutinio especial "acta por acta", ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Nasralla afirmó a periodistas que existe "un fraude monumental" en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando, según el sitio web de ese organismo, se ha escrutado el 99,40 % de las actas, posicionando a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, a la cabeza de los resultados preliminares.

*Con información de EFE

En Portada

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodast
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

10:52 AM, Dic 09
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemalat
Deportes

Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

10:35 AM, Dic 09
Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masaguat
Nacionales

Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masagua

09:17 AM, Dic 09
Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracranealt
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

09:04 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos