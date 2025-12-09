Elecciones en Honduras: Nasralla denuncia "fraude"

El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes un "fraude" en Honduras y exigió un escrutinio especial "acta por acta", ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Nasralla afirmó a periodistas que existe "un fraude monumental" en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando, según el sitio web de ese organismo, se ha escrutado el 99,40 % de las actas, posicionando a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, a la cabeza de los resultados preliminares.
*Con información de EFE