 Lluvia de estrellas Gemínidas alcanza apogeo; ¿cómo verla?
Internacionales

Lluvia de estrellas Gemínidas alcanza su apogeo este fin de semana; ¿cómo verla?

¡Se trata de una de las mejores lluvias de estrellas del año! Te contamos cómo la puedes ver:

Compartir:
Lluvia de estrellas, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Lluvia de estrellas / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Buenas noticias para los aficionados a la astronomía, que esta semana podrán disfrutar de un impresionante espectáculo celeste: el apogeo de la lluvia de estrellas Gemínidas.

Las Gemínidas, conocidas por sus brillantes y coloridas estrellas fugaces, alcanzarán su punto álgido en la noche del 13 al 14 de diciembre. En condiciones de observación perfectas, este fenómeno ofrece hasta 120 meteoros por hora, que serán visibles a simple vista, siempre y cuando el cielo esté despejado.

¿Qué son las Gemínidas?

Se trata de una de las mejores lluvias de estrellas del año. Las Gemínidas se crean a partir de los restos del asteroide 3200 Faetón, que brilla y desarrolla una tenue cola, lo que contribuye a que esta lluvia sea especialmente brillante.

De acuerdo con National Geographic, "la mayoría de las lluvias de meteoros se producen cuando la Tierra atraviesa las estelas de escombros que dejan los cometas en órbita: los trozos de hielo y polvo se queman en nuestra atmósfera, produciendo estrellas fugaces. Conceptualmente, el mismo proceso crea las Gemínidas. Pero en lugar de atravesar la cola de un cometa, la Tierra atraviesa la estela de Faetón 3200, que deja escombros más grandes, más resistentes y más rocosos que los cometas".

"Este material es más grande en promedio, sobrevive más tiempo en nuestra atmósfera y tiende a producir meteoros más brillantes", explica por su parte Rubert Lunsford, editor de la revista de la American Meteor Society.

Foto embed
Lluvia de estrellas - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Además, los restos de Faetón 3200 también contienen más metal, y "cuando estos metales se calientan al atravesar nuestra atmósfera, producen colores asociados a cada tipo de metal", añade Lunsford. "El calcio y el silicio producen naranja; el hierro y el sodio producen amarillo; el níquel produce verde; y el magnesio produce azul", explica.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Gemínidas?

El pico de las Gemínidas se extenderá desde la noche del sábado 13 de diciembre hasta la mañana del lunes 15 de diciembre. Según la American Meteor Society, estos meteoros se verán en el hemisferio sur, "pero solo durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida".

Además, para quienes deseen seguir este evento astronómico por la vía virtual, podrán hacerlo a través del canal de YouTube del Virtual Telescope Project, que hará una transmisión en vivo a partir de las 15:00 horas del sábado 13 de diciembre.

En Portada

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989t
Nacionales

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989

12:14 PM, Dic 12
Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025t
Deportes

Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025

12:46 PM, Dic 12
EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis paísest
Nacionales

EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis países

01:15 PM, Dic 12
Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025t
Viral

Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025

09:10 AM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes sociales#liganacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos