Lluvia de estrellas Gemínidas alcanza apogeo; ¿cómo verla?

Buenas noticias para los aficionados a la astronomía, que esta semana podrán disfrutar de un impresionante espectáculo celeste: el apogeo de la lluvia de estrellas Gemínidas.
Las Gemínidas, conocidas por sus brillantes y coloridas estrellas fugaces, alcanzarán su punto álgido en la noche del 13 al 14 de diciembre. En condiciones de observación perfectas, este fenómeno ofrece hasta 120 meteoros por hora, que serán visibles a simple vista, siempre y cuando el cielo esté despejado.
¿Qué son las Gemínidas?
Se trata de una de las mejores lluvias de estrellas del año. Las Gemínidas se crean a partir de los restos del asteroide 3200 Faetón, que brilla y desarrolla una tenue cola, lo que contribuye a que esta lluvia sea especialmente brillante.
De acuerdo con National Geographic, "la mayoría de las lluvias de meteoros se producen cuando la Tierra atraviesa las estelas de escombros que dejan los cometas en órbita: los trozos de hielo y polvo se queman en nuestra atmósfera, produciendo estrellas fugaces. Conceptualmente, el mismo proceso crea las Gemínidas. Pero en lugar de atravesar la cola de un cometa, la Tierra atraviesa la estela de Faetón 3200, que deja escombros más grandes, más resistentes y más rocosos que los cometas".
"Este material es más grande en promedio, sobrevive más tiempo en nuestra atmósfera y tiende a producir meteoros más brillantes", explica por su parte Rubert Lunsford, editor de la revista de la American Meteor Society.
Además, los restos de Faetón 3200 también contienen más metal, y "cuando estos metales se calientan al atravesar nuestra atmósfera, producen colores asociados a cada tipo de metal", añade Lunsford. "El calcio y el silicio producen naranja; el hierro y el sodio producen amarillo; el níquel produce verde; y el magnesio produce azul", explica.
¿Cómo ver la lluvia de estrellas Gemínidas?
El pico de las Gemínidas se extenderá desde la noche del sábado 13 de diciembre hasta la mañana del lunes 15 de diciembre. Según la American Meteor Society, estos meteoros se verán en el hemisferio sur, "pero solo durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida".
Además, para quienes deseen seguir este evento astronómico por la vía virtual, podrán hacerlo a través del canal de YouTube del Virtual Telescope Project, que hará una transmisión en vivo a partir de las 15:00 horas del sábado 13 de diciembre.