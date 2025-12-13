 La premio Nobel iraní Narges Momadi, detenida
Internacionales

La premio Nobel iraní Narges Momadi, detenida "de forma violenta"

UE pide a Irán que libere la premio nobel de la paz 2023, Narges Mohammadi.

FOTO ARCHIVO, NARGESS MOHAMMADI
FOTO ARCHIVO / FOTO: NARGESS MOHAMMADI

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue detenida "de forma violenta" este viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según anunció su fundación.

Mohammadi, de 53 años, fue arrestada "de forma violenta" por fuerzas de seguridad iraníes, señaló la fundación en un mensaje en X, en el que precisó que ha recibido "información creíble" sobre este hecho.

Añadió que informes sin confirmar apuntan a que otros activistas iraníes por los derechos humanos durante la ceremonia por Alikordi, un conocido abogado que fue encontrado muerto en su oficina de Teherán hace una semana.

Libertad condicional 

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas médicos.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego le concedió en 2023 el galardón "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos".

Emisoras  Escúchanos