 Hallan muerto a soldado en la residencia de Javier Milei
Internacionales

Hallan muerto a un soldado en la residencia oficial del presidente Javier Milei

Poco después de darse a conocer el hecho, la Vocería Presidencial comunicó que Milei, en representación del Gobierno nacional, expresó condolencias con la familia del soldado.

Javier Milei, presidente de Argentina, EFE
Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE

La Presidencia de Argentina informó, por medio de un comunicado, que un soldado fue hallado muerto este martes en la residencia oficial del mandatario Javier Milei, sin que por el momento se conozcan las causas.

El soldado, cuya identidad no se ha dado a conocer de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso.

"En horas de la madrugada (...), personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida", expresa el comunicado.

Trágico hallazgo

El fallecimiento del soldado, que según la prensa local tenía 21 años, fue confirmado en la madrugada de este martes por servicios de emergencia médica que ingresaron a la residencia de Milei.la Vocería Presidencial, "la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida".

"Por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis", agregó el comunicado oficial.

La Presidencia argentina también aclaró que la información que pueda surgir sobre este suceso será comunicada exclusivamente por el juzgado federal de San Isidro, que encabeza Arroyo Salgado.

*Con información de EFE

