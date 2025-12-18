Cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?

El misterioso cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra este 19 de diciembre, momento que los mayores telescopios aprovecharán para estudiarle en esta oportunidad única.
El 3I/ATLAS, que según los expertos no supone ningún peligro para la humanidad, pasará a unos 270 millones de kilómetros, al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol.
A pesar de algunas teorías que han circulado, sus características, color, velocidad y dirección "coinciden con lo que esperamos de un cometa", indica la NASA en su sitio web.
Este viajero interestelar podría ser "una especie de eslabón perdido, un objeto prístino que escapó de su sistema planetario hace miles de millones de años", dice a EFE el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, Josep Maria Trigo-Rodríguez
De hecho, podría ser el cometa más antiguo observado, incluso 3 mil millones de años más antiguo que el sistema solar, que tiene 4 mil 600 millones, según consideran los astrónomos basándose en su trayectoria, señala en su web la Agencia Espacial Europea.
¿Cómo ver al 3I/ATLAS?
Sobre si el 3I/ATLAS se podrá ver a simple vista, la respuesta es no; 270 millones de kilómetros son muchos para intentar verlo sin ayuda, aunque en los próximos días sí podrá observarse con telescopios de tamaño medio. Sin embargo, los expertos recuerdan que "no es fácil de ver, al no ser muy brillante".
Para intentarlo habrá que estar en un lugar oscuro, conocer previamente su posición entre las estrellas o usar un telescopio que lleve a sus coordenadas exactas.
Durante su paso cercano a la Tierra y, posteriormente, podrá ser observado en el cielo antes del amanecer hasta la primavera boreal del 2026.
¡Pero ojo! Para quienes deseen seguir su acercamiento de forma virtual, también será posible hacerlo. The Virtual Telescope Project ofrecerá una transmisión en vivo que podrá disfrutarse a través de su canal de YouTube, a partir de las 22:00 horas (de Guatemala) del jueves 18 de diciembre.
Descubierto el 1 de julio, cuando estaba ya en la órbita de Júpiter, 3I/ATLAS se formó en otro sistema solar y, de alguna manera, fue expulsado al espacio interesterlar. Tras un viaje de millones de años ha llegado a nuestro vecindario, pero solo de paso y se irá para no volver.
Este es el tercer objeto interestelar conocido que se ha observado: el primero fue 'Oumuamua', descubierto en 2017 y después 2I/Borisov, en 2019. Todos ellos contienen pistas sobre la formación de otros mundos mucho más allá de nuestro sistema solar.