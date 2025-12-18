 Cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?
Internacionales

El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?

El 3I/ATLAS, que según los expertos no supone ningún peligro para la humanidad, pasará a unos 270 millones de kilómetros, al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol.

Compartir:
Cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra, EFE
Cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra / FOTO: EFE

El misterioso cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra este 19 de diciembre, momento que los mayores telescopios aprovecharán para estudiarle en esta oportunidad única.

El 3I/ATLAS, que según los expertos no supone ningún peligro para la humanidad, pasará a unos 270 millones de kilómetros, al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol.

A pesar de algunas teorías que han circulado, sus características, color, velocidad y dirección "coinciden con lo que esperamos de un cometa", indica la NASA en su sitio web.

Este viajero interestelar podría ser "una especie de eslabón perdido, un objeto prístino que escapó de su sistema planetario hace miles de millones de años", dice a EFE el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, Josep Maria Trigo-Rodríguez

De hecho, podría ser el cometa más antiguo observado, incluso 3 mil millones de años más antiguo que el sistema solar, que tiene 4 mil 600 millones, según consideran los astrónomos basándose en su trayectoria, señala en su web la Agencia Espacial Europea.

Foto embed
3l/Atlas - Captura de pantalla de la red social X

¿Cómo ver al 3I/ATLAS?

Sobre si el 3I/ATLAS se podrá ver a simple vista, la respuesta es no; 270 millones de kilómetros son muchos para intentar verlo sin ayuda, aunque en los próximos días sí podrá observarse con telescopios de tamaño medio. Sin embargo, los expertos recuerdan que "no es fácil de ver, al no ser muy brillante".

Para intentarlo habrá que estar en un lugar oscuro, conocer previamente su posición entre las estrellas o usar un telescopio que lleve a sus coordenadas exactas.

Durante su paso cercano a la Tierra y, posteriormente, podrá ser observado en el cielo antes del amanecer hasta la primavera boreal del 2026.

¡Pero ojo! Para quienes deseen seguir su acercamiento de forma virtual, también será posible hacerlo. The Virtual Telescope Project ofrecerá una transmisión en vivo que podrá disfrutarse a través de su canal de YouTube, a partir de las 22:00 horas (de Guatemala) del jueves 18 de diciembre.

Descubierto el 1 de julio, cuando estaba ya en la órbita de Júpiter, 3I/ATLAS se formó en otro sistema solar y, de alguna manera, fue expulsado al espacio interesterlar. Tras un viaje de millones de años ha llegado a nuestro vecindario, pero solo de paso y se irá para no volver.

Este es el tercer objeto interestelar conocido que se ha observado: el primero fue 'Oumuamua', descubierto en 2017 y después 2I/Borisov, en 2019. Todos ellos contienen pistas sobre la formación de otros mundos mucho más allá de nuestro sistema solar.

En Portada

Denuncian litigio malicioso para mantener presos a líderes indígenast
Nacionales

Denuncian "litigio malicioso" para mantener presos a líderes indígenas

02:18 PM, Dic 18
Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis t
Deportes

Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis

12:15 PM, Dic 18
Disminuyen los precios de combustibles y gas propanot
Nacionales

Disminuyen los precios de combustibles y gas propano

11:12 AM, Dic 18
El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?t
Internacionales

El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?

01:01 PM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosFutbol GuatemaltecoDonald Trumpredes sociales#liganacionalEE.UU.PNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos