Balacera durante entrega de juguetes

Una jornada que buscaba llevar alegría a decenas de niños terminó en tragedia en la localidad de Sausal, en la región peruana de La Libertad. La noche del jueves 18 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, la funcionaria Elena Rojas Alcalde fue asesinada a balazos mientras participaba en la entrega de juguetes y una "chocolatada" organizada como parte de las celebraciones navideñas.
De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados llegaron en motocicleta al lugar donde se desarrollaba la actividad comunitaria y abrieron fuego contra los asistentes. Rojas Alcalde fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
La balacera también dejó a varios menores de edad heridos. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que al menos cuatro niños, con edades entre los 7 y 13 años, resultaron lesionados y fueron llevados a centros asistenciales para recibir atención especializada. Versiones iniciales señalaban hasta siete menores afectados, aunque las autoridades continúan verificando la información.
Testigos relataron escenas de pánico y desesperación. En redes sociales circulan videos del momento posterior al ataque, donde vecinos intentan auxiliar a las víctimas, mientras algunos menores lloran de dolor en la vía pública. Ante la urgencia, varios asistentes ofrecieron sus vehículos particulares para trasladar a los heridos.
Policía de Perú se pronuncia
La Policía Nacional del Perú indicó que Elena Rojas habría sido el objetivo principal del atentado, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. El Ministerio del Interior informó que se activó un operativo especial de inteligencia y búsqueda para identificar y capturar a los responsables.
El crimen ocurre en un contexto de creciente violencia en el país. Perú atraviesa un estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao debido al aumento de homicidios y extorsiones, situación que ha obligado a reforzar las medidas de seguridad y restringir actividades masivas en espacios públicos.