 Papa León XIV pide 24 horas sin guerras por Navidad
Internacionales

Papa León XIV pide 24 horas sin guerras en el mundo por Navidad

El Papa aseguró sentir mucha tristeza por la negativa de Rusia de una tregua e hizo una petición de buena voluntad en el marco de la Navidad.

Papa León XIV, EFE
Papa León XIV / FOTO: EFE

El papa León XIV aseguró este martes que le causa "mucha tristeza" que Rusia haya rechazado la petición de una tregua y pidió que se pueda detener la guerra en todas las partes del mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad.

"De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad, yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz", instó el papa León XIV a los medios a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde descansa los martes.

Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo.

Papa León XIV

Sobre la situación en Gaza, recordó que hace unos días recibieron en la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala, y explicó que este martes pudo hablar con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli. "Están intentando organizando la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz", afirmó.

Al final de su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa, explicó a los medios del Vaticano que "los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas".

Foto embed
Papa León XIV - EFE

"Muy decepcionado" por ley en Illinois

En otro tema, el Papa  dijo este martes que está "muy decepcionado" por la firma por parte del gobernador del estado de Illinois, JB Pritzker, del proyecto de ley que permite a algunos adultos con enfermedades terminales el suicidio con ayuda médica.

León XIV, estadounidense y precisamente de Chicago, en Illinois, explicó que en su reunión reciente con Pritzker ya se habló de ello.

"Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el principio hasta el final", dijo el Papa a los medios. "Y, lamentablemente, por diferentes razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello. Invitaría a todas las personas, especialmente en estas fiestas navideñas, a reflexionar sobre la naturaleza de la vida humana, la bondad de la vida humana", añadió.

Y agregó: "Dios se hizo humano como nosotros para mostrarnos lo que significa realmente amar la vida humana. Y espero y rezo para que el respeto por la vida vuelva a crecer en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural".

El Proyecto de Ley de Ayuda Médica y Morir, entrará en vigor el 12 de septiembre próximo en Illinois y permite a los adultos con enfermedades terminales, con un pronóstico vital de un máximo de seis meses, la opción de solicitar a su médico una receta que pueden ingerir ellos mismos para morir en sus propios términos.

*Con información de EFE

