Rusia: Hay condiciones para que la guerra en Ucrania continúe en 2026

El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, aseguró hoy que se dan "las condiciones reales" para que la guerra en Ucrania continúe en 2026, debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.
"Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, 2026", afirmó el ministro ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.
Para ello, señaló, "es necesario continuar imponiendo nuestra voluntad al enemigo, actuar por adelantado, perfeccionar constantemente los métodos de guerra".
"Es necesario continuar destruyendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aniquilando sus agrupaciones militares", añadió. "La misión clave para el año venidero radica en conservar e incrementar el ritmo de la ofensiva alcanzado", sostuvo, al pronosticar como "inevitable" el desmoronamiento de las fuerzas enemigas debido al avance imparable de las fuerzas rusas.
Belousov destacó que durante 2025 las fuerzas rusas "redujeron a la tercera parte el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania", mientras que "Kiev ha perdido su capacidad de reponer sus agrupaciones militares por medio de la movilización forzosa de sus ciudadanos".
"A fin de cuentas se confirmó lo que era evidente desde el principio: el colapso de las defensas del Ejército ucraniano es inevitable. Finalmente, hasta los patrocinadores occidentales de Kiev lo han comprendido claramente", aseveró.
Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a seguir combatiendo en 2026 con el fin de conquistar todo el Donbás y crear una franja de seguridad en otras tres regiones ucranianas, si fracasan las negociaciones de paz con EE. UU.
"No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022 (...) Occidente desató la guerra. Nosotros sólo intentamos ponerle fin, terminarla", dijo Putin al dirigirse a la plana mayor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa rusos.
Putin alabó la voluntad del presidente de EE. UU., Donald Trump, de alcanzar una solución negociada al conflicto, pero consideró "improbable" solucionar los problemas pendientes "por la vía pacífica" con la actual generación de líderes europeos.
Zelenski pide respuesta de EE. UU.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a EE. UU. que dé una respuesta a las últimas declaraciones de su homólogo, Vladímir Putin, y de otros dirigentes rusos sobre la voluntad del Kremlin de seguir luchando en 2026 si fracasan las negociaciones de paz que impulsa Washington.
"Hoy hemos oído desde Moscú nuevas señales de que el año que viene lo preparan como un año de guerra. Es importante que nuestros socios lo vean. Y es importante que no sólo lo vean, sino que reaccionen, en particular nuestros socios en los EE. UU., que a menudo dicen que Rusia quiere supuestamente poner fin a la guerra", dijo Zelenski en su discurso diario a la nación.
El presidente ucraniano agregó que Rusia se vale de la diplomacia para "tapar su deseo de destruir a Ucrania y a los ucranianos" y "de legitimar el robo de nuestra tierra".
Zelenski hizo también referencia al Consejo Europeo previsto el jueves y el viernes en Bruselas, en el que los Veintisiete deben decidir si utilizan los activos rusos congelados en su jurisdicción para seguir financiando a Ucrania.
*Con información de EFE