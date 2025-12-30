 Impacto de la muerte de Charlie Kirk: La noticia del año
Internacionales

La muerte de Charlie Kirk se convirtió en la noticia más impactante del año

Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump, muerió baleado en evento universitario en Utah.

Compartir:
Charlie Kirk, Instagram
Charlie Kirk / FOTO: Instagram

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, murió el 10 de septiembre tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Mientras Trump transformaba el Partido Republicano, el activista de 31 años encarnó el nuevo conservadurismo populista del partido en la era de las redes sociales.

Charlie Kirk viajaba frecuentemente a universidades, donde daba charlas y respondía preguntas del público en intercambios que a menudo se volvían virales.

Su aparición en la Universidad del Valle de Utah ese 10 de septiembre fue la primera de la gira American Comeback Tour, que recorrería 14 ciudades en otoño.

Charlie Kirk estaba respondiendo una pregunta en el evento cuando se escuchó un solo disparo. Videos tomados por asistentes muestran a la multitud gritando mientras Kirk se encoge en su asiento y parece llevarse la mano al cuello.

Eva Terry, quien presenció el hecho, relató a CNN: "Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo".

Impacto mundial

El asesinato de Charlie Kirk se convirtió una de las noticias más fuertes del año. Él murió haciendo lo que lo convirtió en una poderosa fuerza política: movilizar a la derecha en un campus universitario.

Su tiroteo se suma a la creciente cantidad de ataques contra figuras políticas, desde el asesinato de una legisladora estatal demócrata y su esposo en Minnesota hasta el tiroteo de Trump el verano pasado, que han conmocionado a la nación.  

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!", escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.  

En Portada

Siete personas continúan hospitalizadas tras el accidente en ruta Interamericanat
Nacionales

Siete personas continúan hospitalizadas tras el accidente en ruta Interamericana

11:44 AM, Dic 30
Difunden videos posteriores a choque múltiple en la ruta de Escuintla a Siquinalát
Nacionales

Difunden videos posteriores a choque múltiple en la ruta de Escuintla a Siquinalá

11:58 AM, Dic 30
Gobierno amplía Estado de Prevención en municipios de Sololát
Nacionales

Gobierno amplía Estado de Prevención en municipios de Sololá

08:45 AM, Dic 30
Nuevo teaser de Avengers: Doomsday revela el regreso de Chris Hemswortht
Farándula

Nuevo teaser de "Avengers: Doomsday" revela el regreso de Chris Hemsworth

10:57 AM, Dic 30

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosDonald TrumpMunicipalSeguridad vialPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos