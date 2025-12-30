Impacto de la muerte de Charlie Kirk: La noticia del año

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, murió el 10 de septiembre tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.
Mientras Trump transformaba el Partido Republicano, el activista de 31 años encarnó el nuevo conservadurismo populista del partido en la era de las redes sociales.
Charlie Kirk viajaba frecuentemente a universidades, donde daba charlas y respondía preguntas del público en intercambios que a menudo se volvían virales.
Su aparición en la Universidad del Valle de Utah ese 10 de septiembre fue la primera de la gira American Comeback Tour, que recorrería 14 ciudades en otoño.
Charlie Kirk estaba respondiendo una pregunta en el evento cuando se escuchó un solo disparo. Videos tomados por asistentes muestran a la multitud gritando mientras Kirk se encoge en su asiento y parece llevarse la mano al cuello.
Eva Terry, quien presenció el hecho, relató a CNN: "Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo".
Impacto mundial
El asesinato de Charlie Kirk se convirtió una de las noticias más fuertes del año. Él murió haciendo lo que lo convirtió en una poderosa fuerza política: movilizar a la derecha en un campus universitario.
Su tiroteo se suma a la creciente cantidad de ataques contra figuras políticas, desde el asesinato de una legisladora estatal demócrata y su esposo en Minnesota hasta el tiroteo de Trump el verano pasado, que han conmocionado a la nación.
"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!", escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.