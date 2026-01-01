 Profecías de Baba Vanga para 2026
Internacionales

Las angustiantes profecías de la vidente Baba Vanga para el 2026

La vidente, conocida como "la Nostradamus de los Balcanes", habría profetizado un año con escalada de los conflictos, una amenaza tecnológica y desastres naturales extremos.

Compartir:
Redes sociales
Baba Vanga / FOTO:

Las profecías de la vidente búlgara, Baba Vanga, siguen dando de qué hablar a más de dos décadas de su muerte. Apodada como "la Nostradamus de los Balcanes", es conocida por haber anticipado, con varios años de antelación, algunos de los acontecimientos más importantes del último siglo.

Aunque ha fallado en algunas fechas, Baba Vanga presume varios aciertos, como inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída de las Torres Gemelas y la aparición del grupo yihadista Estado Islámico (EI), entre otros. Y otras de las profecías de esta célebre vidente estarían por cumplirse en el 2026.

Conflictos armados en Europa

Se le atribuye a Baba Vanga la advertencia de que Europa entraría en un periodo de graves tensiones y guerras internas, con enfrentamientos que debilitarían al continente. Algunas versiones hablan de conflictos prolongados que provocarían desplazamientos masivos de población y un fuerte desgaste político y social.

Foto embed
Guerra, conflicto bélico - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Amenaza tecnológica y militar

Según intérpretes de sus visiones, Baba Vanga habría advertido sobre el uso peligroso de nuevas tecnologías en contextos militares, incluyendo armas altamente destructivas. Estas predicciones suelen vincularse al desarrollo acelerado de Inteligencia Artificial y armamento avanzado sin suficiente control ético.

Foto embed
Inteligencia Artificial - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Desastres naturales extremos

Para este periodo se le atribuyen visiones de fenómenos climáticos severos, como olas de calor intensas, sequías extremas y grandes inundaciones. Estos eventos afectarían especialmente a regiones costeras y zonas ya vulnerables, generando crisis humanitarias.

Foto embed
Inundación - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Crisis sanitarias globales

Algunas interpretaciones sostienen que predijo la aparición de nuevas enfermedades o mutaciones de virus conocidos, capaces de propagarse rápidamente. Estas crisis estarían relacionadas con desequilibrios ambientales y con las consecuencias de guerras o migraciones masivas.

Foto embed
Vacunación - Imagen con fines ilustrativos | freepik

Transformación del orden mundial

Finalmente, se le atribuye la idea de que hacia 2026 el mundo entraría en una fase de transición profunda, con el debilitamiento de potencias tradicionales y el surgimiento de nuevas formas de poder, especialmente ligadas a la tecnología, la información y la automatización.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos